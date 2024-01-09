塭仔圳重劃 自救會陳情提高容積率

橫跨新北市新莊、泰山的塭仔圳市地重劃正如火如荼施工，新莊泰山合法房屋自救會昨到國民黨總統候選人侯友宜家族房產前抗議，陳情要求提高容積率。城鄉局指出，基於公平原則，不參加重劃者容積率調降115%，若繳納基地面積45%土地代金，容積率可提高至210%。

塭仔圳市地重劃區1968年被劃定為洪水管制區，全區禁限建，因都市擴張、工業發展用地需求，逐漸形成工廠聚落，市府陸續擬定都市計畫，藉以解決市容、違章工廠及消防安全等問題。排除在重劃區外的三泰路、新樹路聚落，居民無法接受容積率被降至115%，建蔽率50%，自組新莊泰山合法房屋自救會多次向新北市府陳情。

自救會會長張文娟昨天再度率居民抗議，質疑「侯市長家蓋大樓、新莊透天變廁所」。張說，侯友宜家族在新莊復興段建蔽率50%、容積率300％，可蓋19層大樓，但他們容積率115%只能蓋1樓。

城鄉局表示，市地重劃區範圍內的地主均需負擔公共設施，該聚落沒有負擔45%公設，為了公平起見，2015年新北市都市計畫委員會決議，不參加重劃者容積率以第三種住宅區容積率210%反推，給予115%容積率，也經過內政部都委會審議支持，並在2020年8月發布實施。

城鄉局表示，此次通檢放寬多元重建機制，包括以容積率115%自行重建、達一定規模者可享有2002年訂定容積率140%。第一種住宅區也能繳交基地面積45%的土地代金，容積率能提高至210%。