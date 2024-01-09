工研院AI科技 CES展亮點

美國消費性電子展（CES 2024）將於美國時間9日起連展4天，工研院在經濟部、文化部支持下，於美國時間7日參加CES展前記者會，第八度參與這場年度科技盛會秀創意，以主題館形式展出涵蓋人工智慧（AI）顯示器，以及娛樂、AI&機器人、運動科技、數位健康4大主題共10項技術，備受全球媒體關注。

工研院在展前記者會上展出4項創新科技，吸引超過200家媒體關注，成為記者會上最受注目的展位之一，包括BBC News、英國泰晤士報、日本NHK、美國知名科技網路媒體Yahoo Finance及CNET、美國知名工業設計網站Yanko Design、法國LGLV媒體及百萬訂閱科技Youtuber Nichplos Chabonnier等爭相體驗，讚許工研院展示的項目是展會最吸睛的攤位。

據消費者技術協會（CTA）官方公布數據顯示，今年CES持續強調AI與各行各業的結合。看好AI正形塑產業新樣貌，尤其生成式AI帶來無限想像，工研院積極跨域整合，以AI為主題擘畫「AI顯示器及娛樂」、「AI&機器人」兩個展示區。其中「AI顯示器及娛樂」涵蓋「車載擴增實境互動智慧窗」、「毛孩相機」、「高擬真3D互動系統」等3項技術；「AI&機器人」則有「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」、猶如變形金剛的「快拆式關節機器人」。

CES 2024預計超過13萬名與會者、3500家參展廠商，為服務廣大與會者與廠商，工研院延續線上線下不間斷跨時區服務模式，工研院CES主題網站將開放至2月底，歡迎國內外廠商洽談商機媒合。