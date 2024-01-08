新光三越A8裝修未申請 建管處開罰12萬限1個月內補辦
百貨公司週年慶結束後，緊鄰春節假期、尾牙到來，百貨公司短時間將湧入大量人潮，建管處今天起針對大型百貨賣場、餐廳加強稽查公安，其中新光三越百貨A8館地下一樓未經申請室裝許可，擅自施工涉及破壞防火區劃，違反「建築法」，依法處，依法處罰新台幣12萬元，並要求30日內補辦室內裝修施工許可。
建管處處長虞積學表示，百貨賣場周年慶期間是人潮眾多的地方，自主安全管理上要有更高的安全標準，建管處會不定期抽檢驗保護消費者於場所公共安全，接下來春節將來臨，百貨賣場及餐廳均吸引大量人潮，特別就此類場所加強查核，確保消費者購物環境安全。
建管處呼籲，業者若有室內裝修行為，應依規定辦理室裝，勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難造成公共危險，若有不合規定情事，將依「建築法」規定重罰。
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