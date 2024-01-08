北市歲末安檢 新光三越A8違法裝修罰12萬

歲末年終，台北市建管處表示，今起針對5間大型百貨賣場及大型餐廳進行無預警公共安全檢查，其中新光三越百貨A8館地下1樓未經許可施工且涉破壞防火區劃，依法處以12萬元罰鍰。

建管處發布新聞稿表示，有鑒於尾牙和農曆春節連續假期將至，各大百貨、賣場及大型餐廳常於短時間內湧入大量採買年貨人潮，為保障民眾消費安全，今天起針對5間大型百貨賣場及大型餐廳場所進行無預警的動態公共安全檢查。

其中，新光三越百貨A8館地下1樓未經申請室裝許可，擅自施工涉及破壞防火區劃，違反建管法令，除依法處以新台幣12萬元罰鍰外，也要求限期30日內補辦室內裝修施工許可，以維護消費環境安全。

建管處長虞積學表示，由於春節期間百貨賣場及餐廳常吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查頻率，因此特別就這類場所加強查核，以確保消費者購物環境的安全，本次檢查場所未依規定辦理室內裝修，將依法處罰並要求限期改善完畢。

虞積學呼籲，業者若有室內裝修行為，應依規定辦理室裝，勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險；民眾若有發現違規情事也請撥打市民專線1999通報，共同為消費環境安全把關。