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新住民協會辦多元課程 汐止興福里長輩學跳舞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，帶著長輩學跳舞，相當有活力。 圖／觀天下有線電視提供
新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，帶著長輩學跳舞，相當有活力。 圖／觀天下有線電視提供

新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，每週一到五都有安排不同課程，除了延緩失智健康促進課程、也帶著長輩學跳舞，相當有活力，新北市議員廖先翔也前往同樂一起跳，並且關心活動中心的硬體設備，希望有完善的設備環境，讓長輩可以多走出來動一動更健康。

汐止興福里社區照顧關懷據點成立三年多，是由台灣新住民關懷協會開辦、興福里辦公處及公所協辦，每個星期都安排不同課程，讓長輩動健康也動動腦，其中舞蹈課很受長輩歡迎。上課時間，大家邊聽耳熟能詳的歌曲，身體也跟著動，二小時跳起來，儘管有中場休息，但也是氣喘噓噓，長輩對著活動中心前的大面鏡子，一起學跳舞，最重要的是，還能夠來交朋友，長輩很驕傲的說自己是資優生，幾乎不缺課，因為，很喜歡到活動中心來學新事物，感覺自己越來越健康，要活就要動。

興福里長韓君灝指出，興福里活動中心現在每天的一到五，不管早上還是下午，都有安排不同課程，課程內容有分活動及靜態的，因為，課程很多元，有非常多的長輩來參加活動，也歡迎長輩都可以多出來走動，讓身體更健康。

新北市議員廖先翔表示，到興福里活動中心上午的舞蹈課，跟長輩一起運動一下，其實在韓君灝里長一上任的時候就希望能夠將活動中心空間活化，讓更多里民都能夠來活動使用更健康，當初有說缺了一面鏡子，因為，跳舞的時候可以透過鏡子看自己的動作標不標準，有沒有跟上節拍，所以，就有協助增設大片鏡子，所以，來活動中心關心長輩的同時，也來看看活動中心有沒有什麼需要改善的地方，一定會協助讓活動中心硬體設備更完善，讓大家更喜歡來，多運動更健康。

長輩 汐止

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