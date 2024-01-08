選戰倒數 汐止議員站路口為侯康配賣力催票

選情緊繃，新北市議員白珮茹除了在服務處成立侯康配汐止後援會，在選戰最後一週，今(8)日開始站路口為侯康配賣力催票，希望大家能夠當侯友宜的分身，在最後倒數時刻，賣力催票、拉票，在1/13日投下手中神聖的一票。

最後一週，開始站路口，這一站是在汐止新台五路、南興路口，上班的人車很多，新北市議員白珮茹、文化里長余寶聰及新昌里長林碧霞，起了個大早，和上班族們問好，最重要的是要為侯康配賣力催票。

新北市議員白珮茹表示，選戰進入最後倒數，各陣營都競爭非常激烈，也呼籲大家可以支持3號侯康配，希望能夠有機會讓政黨輪替，讓中國民國有新的領導人，讓國家可以更安定、社會可以更安全。

儘管自己沒有要選，不過，為了力挺侯康配，新北市議員白珮茹不但在服務處成立侯康配汐止後援會，最後一週，則安排站路口，聲音更是喊到沙啞，但還是舉著3號的牌子，手也比3，賣力向路過的選民推薦侯康配。

文化里長余寶聰說，因為今天是選舉倒數第五天，星期一一早就邀請志工團隊來幫侯市長加油，站路口希望大家支持侯康配，讓侯市長能夠當選為全國百姓謀福利。