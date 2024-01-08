快訊

擴展版圖之際損失大將 傳鴻海印度子公司董事總經理將離職

復旦天才孫博士流浪紐約16年 陸網挖出舊照驚：比明星帥

選戰倒數 汐止議員站路口為侯康配賣力催票

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹希望大家能夠當侯友宜的分身，在最後倒數時刻，賣力催票、拉票，在1/13日投下手中神聖的一票。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹希望大家能夠當侯友宜的分身，在最後倒數時刻，賣力催票、拉票，在1/13日投下手中神聖的一票。 圖／觀天下有線電視提供

選情緊繃，新北市議員白珮茹除了在服務處成立侯康配汐止後援會，在選戰最後一週，今(8)日開始站路口為侯康配賣力催票，希望大家能夠當侯友宜的分身，在最後倒數時刻，賣力催票、拉票，在1/13日投下手中神聖的一票。

最後一週，開始站路口，這一站是在汐止新台五路、南興路口，上班的人車很多，新北市議員白珮茹、文化里長余寶聰及新昌里長林碧霞，起了個大早，和上班族們問好，最重要的是要為侯康配賣力催票。

新北市議員白珮茹表示，選戰進入最後倒數，各陣營都競爭非常激烈，也呼籲大家可以支持3號侯康配，希望能夠有機會讓政黨輪替，讓中國民國有新的領導人，讓國家可以更安定、社會可以更安全。

儘管自己沒有要選，不過，為了力挺侯康配，新北市議員白珮茹不但在服務處成立侯康配汐止後援會，最後一週，則安排站路口，聲音更是喊到沙啞，但還是舉著3號的牌子，手也比3，賣力向路過的選民推薦侯康配。

文化里長余寶聰說，因為今天是選舉倒數第五天，星期一一早就邀請志工團隊來幫侯市長加油，站路口希望大家支持侯康配，讓侯市長能夠當選為全國百姓謀福利。

侯康配 白珮茹

延伸閱讀

賴品妤控對手發百萬文宣抹黑 廖先翔反駁：她做賊喊抓賊

全台車掃分進合擊 蕭美琴汐止出發 號召「美德贏台灣」

賴品妤稱將曝「一槍斃命證據」 廖先翔酸：玻璃珠不會變鑽石

早開一個月 汐止文化里櫻花一株獨秀很吸睛

相關新聞

新光三越A8裝修未申請 建管處開罰12萬限1個月內補辦

百貨公司週年慶結束後，緊鄰春節假期、尾牙到來，百貨公司短時間將湧入大量人潮，建管處今天起針對大型百貨賣場、餐廳加強稽查公...

自救會抗議「新莊透天變廁所」 新北：繳代金可提高容積率

橫跨新莊、泰山的塭仔圳市地重劃正如火如荼地施工，新莊泰山合法房屋自救會今到國民黨總統候選人侯友宜家族房產前抗議「侯市長家...

新北捷運板新站工業區檢討 小地主都更轉型可免回饋

新北市捷運板新站周邊工業用地緊鄰新板特區，區域內因產業遷移、沒落等因素，工業區功能不彰，新北市城鄉局推動「畫定新北市板橋...

艋舺龍山寺點燈號碼6點開放40分鐘就發完 信眾特地請假仍撲空

台北艋舺龍山寺開放點燈，每年大排長龍，今年6時開放領取號碼牌，1天800張，大約6時40分發放完畢，晚來撲空的信眾相當多...

汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

新北汙水系統上游段三鶯地區除有三峽及鶯歌老街、鳳鳴重劃區等，人口數不少，汙水處理需求高。新北水利局表示，鳳鳴一帶的「三鶯...

有價認養就是非法販賣犬貓 動保處3招看清不肖業者

現代許多民眾養毛小孩，卻有不肖寵物業者利用有價認養，規避特定寵物業管理辦法，引發效費糾紛。動保處指出，只要動物交易有對價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。