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340萬全台最大票倉 新北首次投總統選民逾17萬人

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市選委會副總事黃堯章表示，投開票程序採「領、圈、投」三關，先領選舉票、圈票、投票，呼籲大家當天上午8時至下午4時踴躍投票。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會副總事黃堯章表示，投開票程序採「領、圈、投」三關，先領選舉票、圈票、投票，呼籲大家當天上午8時至下午4時踴躍投票。記者王慧瑛／攝影

1月13日投票日逼近，各項選務作業如火如荼推進中，新北市選委會主委、市府秘書長邱敬斌今天對外說明選務，2024選舉新北投總統票人數有340萬2064人，較2020選舉增加8萬605人。新北市剛滿20歲、首次具有選舉權的公民數有4萬2609人；如果是20至24歲之間、首次具有總統選舉權的有17萬585人。

新北市選委會副總事黃堯章表示，投開票程序採「領、圈、投」三關，先領選舉票、圈票、投票，呼籲大家當天上午8時至下午4時踴躍投票。每位選舉人可領取總統、副總統選舉票（淺粉紅色）、區域立委選舉票（淺黃色）或平地原住民立委選舉票（淺藍色）、山地原住民立委選舉票（淺綠色），及全國不分區及僑居國外國民立委選舉票（白色），共3種選舉票。

黃堯章說，第16任總統副總統及第11屆立委選舉人名冊，已由各戶所於造冊基準日（112年12月24日）編造完成，新北總統選舉人數340萬2064人，較第15任總統選舉時增加8萬605人。第11屆立委不分區選舉人340萬6343人，較第10屆增加8萬4571人。第11屆立委區域及原住民選舉人數共338萬5690人，較第10屆增加8萬4457人。

新北市投票人數高達340萬人，是全台最大票倉，也是兵家必爭之地。新北2024選舉共設置2681處投開票所，較2022選舉增設18處，選務工作人員動用3萬6878人。

新北市各區公所已在1月10日前將選舉公報、投票通知單送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地戶所或公所查詢。投票日當天各戶所僅受理一般查詢事項，不受理身分證申請、補換發及領取，若要換發身分證，務請在1月12日前備齊相關證件到戶政事務所辦理，避免影響投票權益。

邱敬斌提醒，投票當日（自該日凌晨零時起），政黨及任何人不得從事競選、助選活動，在通訊軟體或社群網站上傳訊息，或轉發助選圖文一樣會受罰，違反者處新台幣10萬元以上200萬元以下罰鍰。

新北市選委會副總事黃堯章表示，投開票程序採「領、圈、投」三關，先領選舉票、圈票、投票，呼籲大家當天上午8時至下午4時踴躍投票。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會副總事黃堯章表示，投開票程序採「領、圈、投」三關，先領選舉票、圈票、投票，呼籲大家當天上午8時至下午4時踴躍投票。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會主委、市府秘書長邱敬斌今天對外說明選務，2024選舉新北投總統票人數有340萬2064人，較2020選舉增加8萬605人。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會主委、市府秘書長邱敬斌今天對外說明選務，2024選舉新北投總統票人數有340萬2064人，較2020選舉增加8萬605人。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會主委、市府秘書長邱敬斌今天對外說明選務，2024選舉新北投總統票人數有340萬2064人，較2020選舉增加8萬605人。記者王慧瑛／攝影
新北市選委會主委、市府秘書長邱敬斌今天對外說明選務，2024選舉新北投總統票人數有340萬2064人，較2020選舉增加8萬605人。記者王慧瑛／攝影
1月13日投票日逼近，各項選務作業如火如荼推進中，新北市選委會團隊今天對外說明選務準備進度。記者王慧瑛／攝影
1月13日投票日逼近，各項選務作業如火如荼推進中，新北市選委會團隊今天對外說明選務準備進度。記者王慧瑛／攝影

立委選舉 投票

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