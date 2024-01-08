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北市長照機構打麻將延緩失智 報名志工搶破頭

中央社／ 台北8日電
台北市逾2成人口為65歲以上長者，失能防治成為重要課題，不僅政府部門推課程增進長者身體強度，還有長照機構招募「打麻將志工」，吸引約200人爭奪5個名額。麻將示意圖／聯合報系資料照
台北市逾2成人口為65歲以上長者，失能防治成為重要課題，不僅政府部門推課程增進長者身體強度，還有長照機構招募「打麻將志工」，吸引約200人爭奪5個名額。麻將示意圖／聯合報系資料照

北市逾2成人口為65歲以上長者，失能防治成為重要課題，不僅政府部門推課程增進長者身體強度，還有長照機構招募「打麻將志工」，吸引約200人爭奪5個名額。

台北市松山悅馨社區長照機構日前在臉書上發文，以提供服務學習時數為誘因，招募志工陪長者打麻將，沒想到引發網友熱議，紛紛標記朋友要一同報名，目前已有破千則留言及分享。

機構的社工督導今天向中央社記者表示，麻將是機構固定課程，因為今年想上課長者變多了，所以上網招兵買馬，希望找到4到5名牌技能與長者勢均力敵的志工，沒想到已經吸引約200人來報名，將進一步篩選。

社工督導指出，打麻將需要認識牌面、計算機率、講求技巧，不僅能夠豐富長者生活，還能有效減緩失智症，曾遇過年輕時實力堅強、年長後輕度失智的長者一碰到牌就活過來，讓無經驗的長者因此產生學習興趣。

除了刺激腦部功能，台北市中正區健康服務中心主任余燦華今天在衛生局記者會上表示，人口結構逐漸老化，潛在衰弱或失能風險的族群會越來越龐大，強健體魄將讓長者更有餘力享受退休生活。

他介紹，中正區健康服務中心去年開始邀請長者參與3個月的課程計畫，學習運動、用藥安全、營養及中醫調理等技能，並建立師生及諮詢聯繫網絡，追蹤落實課後練習，發現能夠有效提升參與者身體強度，減少衰弱及失能發生風險。

余燦華說，今年將持續辦理課程，其中線上梯次將在2月19日開始；實體課程則有2月29日及7月3日兩梯次，邀請長者加入。

麻將 北市 失智症

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