艋舺龍山寺點燈號碼6點開放40分鐘就發完 信眾特地請假仍撲空

台北艋舺龍山寺開放點燈，每年大排長龍，今年6時開放領取號碼牌，1天800張，大約6時40分發放完畢，晚來撲空的信眾相當多。由於現場大多為長輩居多，並不清楚有開放網路報名點燈，也不會操作系統，還有些人特地請假卻領嘸號碼牌，有多年經驗的長輩則說，1人可填10筆資料，能現場詢問是否有其他信眾願意協助。

為祈求平安，不少信眾每年都會前往艋舺龍山寺點燈，人數眾多，龍山寺連3年開放網路點燈，但現場排隊人潮仍不減，點燈櫃檯的叫號系統也響個不停。龍山寺的工作人員說，今天6時發放800張號碼牌，大約6時40分就全部發完。

雖然開放網路點燈，但長輩有數位落差，甚至不會上網。就有11時許才抵達龍山寺的信眾陳小姐說，自己平常根本不會上網，只會用Line等通訊軟體和親朋好友聯繫，昨天把全家人的資料寫好，早上過來領號碼牌點燈，結果早就發完，只能明天一大早來排隊。

還有特別請假的潘小姐快12才到龍山寺，她也是在家就把一家人的資料寫好，看新聞說數量足夠，才想說等人少一點再去窗口拿號碼牌點燈，沒想到早就發完，但又擔心明天下班再來一樣沒有，而且也不會使用網路，只能拜託孩子幫忙處理。

有個多年點燈經驗的信眾說，每次可以登記10筆資料的平安燈，不是每個人都會點好點滿，之前沒有拿到號碼牌，就直接在現場詢問看還有沒有人可以協助點燈。

龍山寺董事長黃書瑋說，目前網路報名點燈的民眾人數已經有5萬名，也因為網路開放點燈，儘管還是有相當多信眾來現場排隊，不過人潮也較早年舒緩不少。