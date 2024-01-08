全國高中閱讀心得寫作比賽 台中清水高中獲獎篇數近9成

台中市立清水高中學生參加112學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，參賽作品84篇，獲獎篇數74篇，上榜篇數近9成，創下學校歷次參賽最佳成績。

清水高中這次獲特優9篇、優等20篇、甲等45篇，其中近4成作品獲得優等以上佳績，清水高中深耕閱讀教育行之有年，每學期安排高一、二各班學生組成班級讀書會，規劃寒暑假閱讀心得寫作推廣計畫，每周彈性學習時間推廣圖書館共同閱讀課外讀物，透過友善閱讀環境的經營，培養學生良好的閱讀習慣。

清水高中國文科團隊黃濤鈞、行孟玲、李明莉、林予涵、林怡汝及黃雅芳老師指導學生榮獲特優佳績；黃濤鈞老師指導高三學生陳喜恩以「尋根」獲得特優，閱讀書籍為「大江大海一九四九」，把對奶奶的思念以文學的眼光看待歷史，讓長輩的生命力在文字間表述其盤根錯節的過往與形象。

陳喜恩表示，龍應台是奶奶很喜歡的作家之一，她選讀這本，童稚時期，喜歡在奶奶伴讀下唸故事書，漸漸愛上閱讀；稍長後，會拿奶奶書櫃中的散文書自行閱讀，慢慢擴展至小說類書籍，特別喜愛奇幻、推理及具神話元素的小說。

林予涵老師指導的高二學生林筨恩，以「吃虧是吝嗇的人專屬的」榮獲特優，閱讀書籍為「小氣財神」，把從生活中的體悟「吃虧」這件事，從閱讀書海中轉換成正向能力的付出，退一步海闊天空、林筨恩表示，書中故事與她的生命經驗產生共振，讀來感觸特別深，國小時，父母每月會帶她和妹妹到圖書館挑選30本書回家，並陪伴閱讀，奠定良好的寫作基礎。