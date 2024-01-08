全國高中閱讀心得寫作比賽 台中清水高中獲獎篇數近9成
台中市立清水高中學生參加112學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，參賽作品84篇，獲獎篇數74篇，上榜篇數近9成，創下學校歷次參賽最佳成績。
清水高中這次獲特優9篇、優等20篇、甲等45篇，其中近4成作品獲得優等以上佳績，清水高中深耕閱讀教育行之有年，每學期安排高一、二各班學生組成班級讀書會，規劃寒暑假閱讀心得寫作推廣計畫，每周彈性學習時間推廣圖書館共同閱讀課外讀物，透過友善閱讀環境的經營，培養學生良好的閱讀習慣。
清水高中國文科團隊黃濤鈞、行孟玲、李明莉、林予涵、林怡汝及黃雅芳老師指導學生榮獲特優佳績；黃濤鈞老師指導高三學生陳喜恩以「尋根」獲得特優，閱讀書籍為「大江大海一九四九」，把對奶奶的思念以文學的眼光看待歷史，讓長輩的生命力在文字間表述其盤根錯節的過往與形象。
陳喜恩表示，龍應台是奶奶很喜歡的作家之一，她選讀這本，童稚時期，喜歡在奶奶伴讀下唸故事書，漸漸愛上閱讀；稍長後，會拿奶奶書櫃中的散文書自行閱讀，慢慢擴展至小說類書籍，特別喜愛奇幻、推理及具神話元素的小說。
林予涵老師指導的高二學生林筨恩，以「吃虧是吝嗇的人專屬的」榮獲特優，閱讀書籍為「小氣財神」，把從生活中的體悟「吃虧」這件事，從閱讀書海中轉換成正向能力的付出，退一步海闊天空、林筨恩表示，書中故事與她的生命經驗產生共振，讀來感觸特別深，國小時，父母每月會帶她和妹妹到圖書館挑選30本書回家，並陪伴閱讀，奠定良好的寫作基礎。
清水高中蕭建華校長表示，學校國文科團隊師資陣容堅強，致力推動閱讀與寫作，將課程融合素養教學，啟發學生對閱讀與寫作的興趣。學生在閱讀心得寫作比賽大放異彩，歷年於中台灣聯合文學獎競賽屢獲佳績，去年更於溫世仁文教基金會中小學作文比賽中榮獲高中職組團體獎季軍殊榮。
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