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龍山寺點燈再現板凳海 現場頭香仍是「他」 網路報名也塞車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
往年龍山寺點燈，周邊民眾大排長龍形成「板凳海」，今年因有網路開放點燈，現場排隊人潮稍稍紓緩，但今天第一天開放領號碼排，周邊仍大排長龍。本報資料照片
往年龍山寺點燈，周邊民眾大排長龍形成「板凳海」，今年因有網路開放點燈，現場排隊人潮稍稍紓緩，但今天第一天開放領號碼排，周邊仍大排長龍。本報資料照片

台北艋舺龍山寺每年開放點燈前，龍山寺周邊總有板凳海排隊大軍提早好幾天來排隊，儘管廟方已開放網路點燈，不過今天上午6時起，龍山寺周邊仍大排長龍，湧進相當多排隊領號碼牌搶點燈民眾，搶到頭香的民眾元旦就來排隊，幫家人點藥師燈，祈求身體健康平安。

這位搶得現場排隊點燈頭香的民眾說，他因十幾年前家長身體有狀況，不過點了藥師燈之後就覺得很順利，所以已經多年每年都來龍山寺排隊點燈。

龍山寺董事長黃書瑋表示，今年龍山寺的點燈，除了台北市許多民眾來排隊，今天上午還有來自新北新店、高雄、新竹來的民眾，都一早來排隊領號碼牌點燈。

黃書瑋說，龍山寺有平安燈、藥師燈、吉祥燈、財神燈和光明燈等，每年點燈最搶手的就屬藥師燈，為了提供信眾點燈需求，他們也有加開空間讓民眾點想要的燈，所以不用急著來搶點想要的燈，最搶手的藥師燈，農曆除夕之前都可以點得到。

至於今年龍山寺是第3年開放網路點燈，從2日開始開放網路報名，但也因想要點燈的民眾太多，網路一度大塞車，廟方緊急加開頻寬，董事長黃書瑋說，目前網路報名點燈的民眾人數已經有5萬名，也因為網路開放點燈，儘管還是有相當多信眾來現場排隊，不過人潮也較早年舒緩不少。

他也呼籲，信眾但求一分心，只要誠心不用急著這2天來搶點燈，尤其廟裡每一盞光明燈都有功效，都有保佑、都有功德，龍山寺預計8至10日每日開放1000號供民眾點燈。

北市萬華龍山寺開放現場點燈，今年仍由一名沈先生搶得現場點燈頭香。本報資料照片
北市萬華龍山寺開放現場點燈，今年仍由一名沈先生搶得現場點燈頭香。本報資料照片
今年龍山寺是第三年開放網路點燈，從2日開始開放網路報名，但也因想要點燈的民眾太多，網路一度大塞車，廟方緊急加開頻寬。圖/引用自龍山寺臉書
今年龍山寺是第三年開放網路點燈，從2日開始開放網路報名，但也因想要點燈的民眾太多，網路一度大塞車，廟方緊急加開頻寬。圖/引用自龍山寺臉書

龍山寺 網路 新竹

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