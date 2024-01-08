閒置教室轉型藝術空間 獲聯合國永續標章認證

新北偏鄉學校不敵少子化衝擊，校舍閒置空間有18處、1700多間教室，市府引進異業經營活化。三芝國小陽住分班轉型為國際山海藝術中心，校長許文勇說，三芝有相當多藝術家，地方也樂見閒置空間活化。

創立於1954年的三芝國小陽住分班2000年裁併，台灣在生活藝術文化發展協會2021年承租改造，轉型為陽住國際山海藝術中心，成為藝術家創作基地，協會以陽住分校為基地，將SDGs永續議題輻射至整個北海岸，去年通過聯合國永續標章的場地認證。

台灣在生活藝術文化發展協會理事長王藁賢說，2013年起，台灣在生活藝術家團隊即以藝術進入生活、永續環境議題做為發展主軸，多年來在海內外完成多場次主題策展，近年推動北海岸永續藝術環境。目前十多位中外藝術家在園區創作，未來將持續以陽住分班為基地，以藝術為永續環境發聲。

校園閒置空間活化，案例不只一樁。2003年裁撤的平溪國小東勢分班轉型為青銀共創基地；石門區乾華國小草里分班2005裁撤，先成為阿里荖藝術園區，再由名陶藝家章格銘轉型為白日夢咖啡館，成為偏鄉藝術教育基地；2009年裁撤貢寮國小吉林校區，轉型成社造中心。