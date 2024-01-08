新北YouBike轉換期 暫不跟進北市免費時段

台北市日前宣布，為落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，將恢復YouBike前30分鐘免費優惠。新北市交通局表示，新北YouBike1.0今年底將結束服務，2.0站點及車輛仍不足，正處於系統轉換過程，若調為前30分鐘免費，勢必增加運量，也影響調度能量，不敢貿然跟進。

新北YouBike目前收費作法是，30分鐘內無轉乘捷運公車民眾需自付5元、市府補貼5元；若有轉乘捷運公車，市府補貼民眾10元。交通局每年補貼民眾騎乘費用約2億元（不含建置硬體費）。

根據統計，YouBike新北市熱門站點前3名為，捷運南勢角站4號出口、捷運新莊站1號出口、捷運新埔站1號出口。新北目前平均日租借約8萬次，交通局租賃場站布局持續深入社區，預定2028年新北市達1800站規模，督導廠商在尖峰時段加強調度，減少無車可借情況。

「目前沒有計畫跟進。」新北交通局長鍾鳴時表示，新北YouBike1.0今年底要結束服務，2.0站點、柱位及車輛仍不足，在系統轉換過程，若前30分鐘免費，怕會影響調度能量。鍾也說，桃園有實施1小時免費措施，是否衝擊車輛調度仍需觀察，因為沒有具體數據，新北不敢貿然跟進。

新北一名常騎YouBike通勤的李姓女子表示，捷運站旁站點在尖峰時刻很難借到車，不希望恢復前半小時免費，避免通勤族更難借到車。另一名林姓男子也說，目前收費算親民，建議可觀察北市狀況再慢慢調整。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，補貼能降低使用者負擔，但租借量增加可能造成想用的人無車可借，目前有大數據等工具，可做更縝密分析，評估政府補貼對使用量、車輛調度的影響。鄭永祥說，使用者付費能讓使用者更珍惜使用公共自行車租賃系統。