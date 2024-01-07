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北市辦徵才活動 YouBike調度員時薪最高220元

中央社／ 台北7日電

北市YouBike使用頻率高，北市就服處指出，微笑單車公司持續招募調度員中，且隨著基本工資調升，全職月薪自3.4萬元起跳、兼職時薪最高達220元，學、經歷皆不拘。

YouBike調度員原先時薪最高新台幣185元，隨著基本工資由176元提高為183元，微笑單車公司也調升調度員薪資水準。

台北市就業服務處今天透過新聞稿表示，微笑單車公司11日將在西門就服站舉辦現場徵才，釋出45個工作機會，其中早班或晚班全職調度員月薪自3.4萬元起、夜班4萬元起，兼職人員時薪190元至220元。

就服處指出，調度員除加班費另計，還有年終獎金、外勤人員留任獎勵及推薦暨輔導獎勵等，工作內容單純，學、經歷不拘，歡迎有機車或手排汽車駕照的民眾踴躍參與。

就服處表示，各就服站將共有19家企業辦理徵才，包含美廉社、圓山大飯店、台北花卉公司、錢櫃及星聚點等，釋出821個職缺。

就服處舉例，花卉公司因應年節到來，積極招聘節前短期工讀生，負責花卉理貨、搬貨作業或交通引導，另招募物流管理士、晨間分貨員等，高中以上學歷即可應徵。

就服處指出，圓山大飯店則釋出58個職缺，餐飲廚房相關人員月薪上看4.8萬元、餐飲服務相關人員、客房前台接待員及客務服務員月薪最高達3.6萬元，另有全勤、三節、年資酬勞等獎金，及早班、大夜班、證照、語言等津貼，工作日還享免費供餐及捷運站接駁。

就服處說明，參與徵才皆是經勞動局篩選優質廠商，今年在台北市沒有發生重大勞資爭議、違反勞動法令情節重大或無薪假等狀況，求職者可放心面試，且媒合服務完全免費。

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