礦男煤女話當年 新北文化局多管齊下留礦業記憶

談起新北平溪許多人第一個想到的是天燈，其實當地半世紀前曾是重要煤鄉，走進「平溪十分公共托老中心」，長輩們下課時間圍在一起泡茶，話題離不開當年做礦工的甘苦，91歲曾阿定伸出雙手、拉起褲管談起當年在礦坑受傷的情境，道盡「入坑死一人、不入死全家」的無奈。

平溪區十分公共托老中心社工員蔡碧真說，全班25名學員逾8成有礦工背景，男生大多在坑內工作，女生負責坑外作業，這一班可說是「礦男煤女班」，每個人都有說不盡的辛酸血淚故事，長輩聊起當年礦災還餘悸猶存，形容每一次進礦坑像是賭命，誰也無法保證，這一趟進去能否平安出來，即便坑裡危機四伏，為了一家老小溫飽，仍要勇往直前。

平溪區目前人口4100多人，是新北29個區當中規模最迷你的行政區。70歲小美阿姨曾在礦區當女工，她說，在採礦風光年代，平溪人口至少2萬人，當時家戶人口有8人、10人是常態，如今平溪面臨人口老化挑戰，居民仰賴觀光業維生。

「為了養家庭，很多礦工老了一身病」，小美阿姨說，10個礦工大概有9個患塵肺症，走路容易喘、不斷咳嗽，職業傷害滿大。

82歲阿春阿姨說，當時女生是坑外工作的主力，其中一項是幫忙推車，將裝滿煤碳的礦車推至選洗煤場，體重50公斤婦人推著一輛幾噸重礦車，當時全身包緊緊，幾乎只露出一雙眼睛。

距龍安社區車程約15分鐘外的菁桐，是平溪三大聚落之一，菁桐社區發展協會幹事林瑋揚獲新北市文化局獎助計畫，以「礦男的媳婦」為主題，撰寫成故事書，也製作線上情境遊戲及實體手機解謎遊戲，盼感人故事能被更多人看見。

林瑋揚訪談多位礦男媳婦，許多人娘家遠在中南部，早期菁桐超過8成投入採礦，媒人會到中南部物色適婚女性，對女方家人強調「不論天氣好壞都有工作可以做」，在媒人話術、聘金攻勢下，往往能順利配對，離開家鄉來到夫家，才知道媒人口中的好頭路其實是出生入死的礦工。

林瑋揚說，他當時花1年時間完成訪談、撰寫成故事書，受訪的礦男媳婦陸續有人離世，記錄是和時間賽跑，很慶幸當時有留下珍貴資料。

煤礦曾經是新北市重要產業，隨著採礦走入歷史，輝煌的黑金歲月消逝，新北市文化局致力於礦業文化保存與推廣，透過拍紀錄片、口述歷史、社區營造、遺址調查、戲劇教學等方式，感念上一代對經濟的貢獻，也讓下一代對礦業有更多認識。