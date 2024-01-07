台南水道博物館小野兔現蹤 工作人員打趣告別兔年

台南山上花園水道博物館園區戶外空間廣闊，常有野生動物現蹤，除了日前發現領角鴞棲息，工作人員近日在整理花園時意外看到1隻小野兔出沒，驚喜之餘打趣說，用這種方式告別兔年，相當有意思。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，除了古蹟歷史建築外，豐富動植物生態一直都是台南山上花園水道博物館吸引遊客重點，也因此獲觀光署第一屆觀光亮點獎十大景點設施肯定。

館方人員指出，在園區1處樹林有隻「站崗」已超過4個月的領角鴞，迄今仍然沒有離開，有鳥類專家認為，這表示領角鴞對環境相當安心，才會一直留在園區。

館方人員指出，近日有工作人員在整理花園區玫瑰園時，突然發現附近草叢中有動靜，仔細看竟是1隻小野兔，由於毛色幾乎與環境相同，不太容易觀察到，而這隻小野兔可能因為受到驚嚇，當時一動也不動趴在地上。

館方人員指出，園區在約2年前也曾發現小野兔蹤跡，當時向台南市動保處通報，動保處人員提醒母兔應就在附近，只要覺得安全，就會前往把幼兔帶走，因此發現小野兔時，最好處理方式就是不處理；工作人員此次發現小野兔後，隨即停止工作，並且撤離現場，遠遠觀察。

館方人員指出，工作人員隔天繼續清理時，已未再發現兔子蹤跡，大家除了感到驚喜，也私下打趣說，兔年將過去，用這種方式告別兔年，也相當有意思。