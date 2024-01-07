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新北年補貼2億騎YouBike 「不敢跟進」北市半小時免費

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市交通局表示，今年主要目標為YouBike1.0年底要結束服務，2.0的站點及車輛恐仍不足，目前在系統轉換過程。記者張曼蘋／攝影
新北市交通局表示，今年主要目標為YouBike1.0年底要結束服務，2.0的站點及車輛恐仍不足，目前在系統轉換過程。記者張曼蘋／攝影

北市日前宣布，為落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，將恢復實施YouBike前30分鐘免費。新北市交通局表示，今年主要目標為YouBike1.0年底要結束服務，2.0的站點及車輛恐仍不足，在系統轉換過程，但改前30分鐘免費，會增加運量，也會影響調度能量，沒有具體數據，不敢貿然跟進。

新北YouBike目前30分鐘無轉乘捷運公車民眾需自付5元、市府補貼5元；若有轉乘捷運公車，市府補貼民眾10元。交通局表示，每年補貼民眾騎乘約2億元（不含建置硬體費）。

根據統計，YouBike新北市熱門站點前3名為，捷運南勢角站4號出口、捷運新莊站1號出口、捷運新埔站1號出口。交通局表示，新北目前平均日租借約8萬次，會鼓勵民眾多使用1200基北北桃都會通，可免費前30分鐘騎乘，同時陸續建設租賃場站深入社區，預定2028年新北市達1800站規模，會積極督導廠商尖峰時段加強調度，減少無車可借情況。

「目前沒有計畫跟進。」新北交通局長鍾鳴時表示，主要是新北YouBike1.0今年底要結束服務，2.0站點和柱位及車輛恐仍不足，在系統轉換過程，但若前30分鐘免費，怕會影響調度能量，如此一來對民眾使用的公平性、調度能量恐不足。

鐘鳴時也說，桃園也有實施1小時免費，這樣是否對車輛調度有影響，是否會空柱位等，仍需觀察，沒有具體數據，不敢貿然跟進。

捷運 YouBike

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