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查獲排紅色廢水 新店科技公司挨罰
新北新店區寶橋路後方水溝日前遭通報排紅色廢水，稽查人員連日追查，5日查獲科技公司印表機墨水顏料沿廠內排水路排至水溝，業者稱「不曉得水排出去這麼嚴重」。環保局表示，已違反水汙染防治法第14條第1項規定，最重可處600萬元罰鍰。
環保局表示，本月3日接獲民眾通報後，立即派員追查新店區寶橋路186號後方水溝上游，因該水溝鄰近處有許多樹林及房屋，加深查緝難度，稽查員穿著青蛙裝通過涵洞、穿越樹林及在窄巷內一路追查至晚間，由水路研判應為某工業區排水路流出，連夜擬訂相關稽查策略，隔日再前往該工業區逐家詳查。
環保局表示，最終查獲廢水來自工業區內的數倍科技有限公司，該公司從事色漿、甘油、水等原料攪拌製造及分裝，產出印表機墨水產品，屬水汙染防治法列管的化工業，未領有廢水排放許可文件，逕行排放廢水於地面水體，已違反水汙染防治法第14條第1項規定。
該業者則表示，不知道洗東西的水排出去這麼嚴重，他們會立刻改善，避免顏料的廢水排出造成河川變色。
環保局提醒，業者從業項目或規模屬於水污染列管事業，應向環保機關申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後，並依登記事項運作，才能排放廢（汙）水，否則即違反相關規定，除面臨高額罰鍰外，會面臨後續停工停業處分；同時呼籲市民若發現任何汙染，請立即撥打1999通報。
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