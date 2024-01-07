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新北市櫻花何時開 請農改場專家判斷
每年1月至3月是新北櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北景觀處將在8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀察櫻花樹，一眼就可知道櫻花樹是否健康，及判斷何時是花期，近3年都是靠吳安娜來協助照顧櫻花樹。
吳安娜表示，每年秋冬交際，可明顯看到櫻花樹上的葉子掉光，因為櫻花樹已進入「冬眠階段」，這時要配合例行修剪作業，包含剪除枯枝、下垂枝、交錯枝、平行枝及主幹上的不定枝，才能維持櫻花樹的優美樹型，還可促進枝條上花芽的生成。
至於如何判斷何時進入花期？吳安娜說，通常進入12月中旬，每日均溫約在15度上下，加上1月中旬前後的冷鋒面，及其他氣候條件，櫻花花苞會在低溫環境中休眠，撐過寒風吹拂，一旦春天到，氣溫開始變溫暖，花苞隨之甦醒，準備盛開，此時可目視櫻花花苞較大。
景觀處表示，每年櫻花季都是由山櫻開春打頭陣，而三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2月至3月綻放；櫻花季期間，將舉辦各項熱鬧的賞櫻活動，民眾可透過新北蒔花好綻官網，或臉書搜尋「賞花快報」，可找到新北最新櫻花花況。
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