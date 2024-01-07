聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市櫻花何時開 請農改場專家判斷

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北景觀處邀農改場確認櫻花花況，圖為去年至天元宮觀察櫻花樹狀況。圖／新北景觀處提供
新北景觀處邀農改場確認櫻花花況，圖為去年至天元宮觀察櫻花樹狀況。圖／新北景觀處提供

每年1月至3月是新北櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北景觀處將在8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀察櫻花樹，一眼就可知道櫻花樹是否健康，及判斷何時是花期，近3年都是靠吳安娜來協助照顧櫻花樹。

吳安娜表示，每年秋冬交際，可明顯看到櫻花樹上的葉子掉光，因為櫻花樹已進入「冬眠階段」，這時要配合例行修剪作業，包含剪除枯枝、下垂枝、交錯枝、平行枝及主幹上的不定枝，才能維持櫻花樹的優美樹型，還可促進枝條上花芽的生成。

至於如何判斷何時進入花期？吳安娜說，通常進入12月中旬，每日均溫約在15度上下，加上1月中旬前後的冷鋒面，及其他氣候條件，櫻花花苞會在低溫環境中休眠，撐過寒風吹拂，一旦春天到，氣溫開始變溫暖，花苞隨之甦醒，準備盛開，此時可目視櫻花花苞較大。

景觀處表示，每年櫻花季都是由山櫻開春打頭陣，而三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2月至3月綻放；櫻花季期間，將舉辦各項熱鬧的賞櫻活動，民眾可透過新北蒔花好綻官網，或臉書搜尋「賞花快報」，可找到新北最新櫻花花況。

櫻花季 新北 低溫

延伸閱讀

泰勒絲無所不能？專家警告：小心做錯「這件事」影響行情

新北櫻花季將至！農改場的「她」用肉眼就知何時會開花

有誰看到他？170公分新北男國中生跨年前離家失聯8天 家屬急尋

新北三重公寓5樓全面燃燒 濃煙竄天際3人送醫

相關新聞

建築申報碳排量 新北6月率先上路

2050年淨零碳排目標任務艱鉅，新北市府訂下2030年由公有建築率先達到碳中和目標，才能逐步落實國家2050淨零碳願景。...

歐美建築標示能源效率 學者籲快跟上

建築物壽命長達數十年，能源效率高低攸關建築碳排表現，歐盟早在2002年就已制定「建築能源效率指令」，計算建築能耗，並導入...

新北低碳節能好宅 逾300社區搶入列

建物能源效率及碳排管理已是國際趨勢，台灣法令尚未完備，新北市府同步推動低碳社區認證及節能E好宅計畫，除協助診斷不合理耗電...

洲美快速道路 路牌掉漆入夜看不清

北市洲美快速道路向北通往北投、淡水，向南則是社子地區，沿途都有「地名方向指示標誌」指引方向與距離，多面標誌牌部分文字脫落...

新北市櫻花何時開 請農改場專家判斷

每年1月至3月是新北櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北景觀處將在8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀察櫻花樹...

查獲排紅色廢水 新店科技公司挨罰

新北新店區寶橋路後方水溝日前遭通報排紅色廢水，稽查人員連日追查，5日查獲科技公司印表機墨水顏料沿廠內排水路排至水溝，業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。