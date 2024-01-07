洲美快速道路 路牌掉漆入夜看不清

北市洲美快速道路向北通往北投、淡水，向南則是社子地區，沿途都有「地名方向指示標誌」指引方向與距離，多面標誌牌部分文字脫落，民眾夜間行駛幾乎難以看清文字，議員直呼是「消失的牌子」，批北市交通管制工程處去年承諾年底前改善，今年仍未見換新，交工處回應，年底工程多，預計2月底前換新12面。

議員林杏兒指出，該路段車輛車速非常快，去年10月發現不少牌面的字即使補丁仍「掉漆」，影響用路人判斷，加上反光不足，夜間行駛根本看不到，直呼相當危險，要求盡速改善。

交通局長謝銘鴻表示，道路交通標誌標線號誌設置規則有反光規定，如果模糊就必須替換。

交工處長劉瑞麟說，標誌牌局部脫落是臨時性且具急迫性，為使資訊即時顯示，會先由工程隊割字補丁，但礙於割字設備與紙質，反光效果沒有那麼好，就可能無法明顯顯示。要是請廠商割字來貼，高空車一趟成本高，是料錢的好幾倍，整面換新的經濟效益相對佳，不過得考量時間與費用，因此會定期依預算狀況予以更換。

林杏兒當時要求，即使補丁也可以，至少要達到基本反光效果，劉瑞麟回應北側、南側去年已陸續更換，想辦法於年底前全換新，也會將反光紙質納入購買考量。但今年發現，洲美快速道路「掉漆」標誌牌過了2個月仍未更新。

交工處管制設施科長黃俊翰表示，更換工期平均2至3個月，去年底因工程案較多，今年預計2月底前完工，共12面，牌面一般耐用度較高，若發現損壞褪色或民眾通報，交工處就會更換。