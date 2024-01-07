新北低碳節能好宅 逾300社區搶入列

建物能源效率及碳排管理已是國際趨勢，台灣法令尚未完備，新北市府同步推動低碳社區認證及節能E好宅計畫，除協助診斷不合理耗電，也邀社區主動揭露建築能效，結合房仲平台刊登，不僅讓社區曝光度大增，更帶動看房熱潮，至今已有313個社區加入。

新北市環保局表示，新北的住商部門溫室氣體排放占整體4成，是新北主要碳排來源，因此除了這些年持續推動的低碳社區認證，去年也推動「節能E好宅」計畫，主動揭露私有建物的能源效率等級，透過房仲業者的網路交易平台，公布節電表現優良的社區，給民眾購屋或租屋參考。

板橋浮洲地區的合宜住宅「日勝幸福站A6東區」是一座10棟建物的大型社區，是白金級認證的低碳社區，也取得節能E好宅四星級認證。環保局表示，該社區2022年加入節能E好宅，依據該局「節電診所」診斷，優先補助汰換停車場照明，前後一年相比，節電約28萬度、減碳量約14萬kg當量。

社區主委陽紀宥說，社區超過千戶，與住戶溝通理念非常困難，特別是很多東西都沒壞，如何說服汰換節能設備，要有一段漫長溝通期。管委會先在公共區域更換節能燈具，每月電費從28萬先降到15萬元，住戶就明顯有感，就會認同並一起參與。

陽紀宥說，社區的綠屋頂也學童參觀戶外教學，讓住戶很自豪。信義房屋板橋亞東店專員黃弘傑表示，新北多數是年輕首購族，他們的環保概念成熟，有建築能效認證、公用電費便宜，會增加他們的購買或承租意願。