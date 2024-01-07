歐美建築標示能源效率 學者籲快跟上

建築物壽命長達數十年，能源效率高低攸關建築碳排表現，歐盟早在2002年就已制定「建築能源效率指令」，計算建築能耗，並導入「建築能源護照」制度，能效低的物件想調漲房租的難度較高，甚至不能出現在租屋市場。學者呼籲，除了要求新建築的能效，既有建築的能效標示也要趕快跟上。

歐盟建築能源效率指令實施後，出租市場與大型公共建築須公開標示能效資訊，據外媒報導，歐洲議會今年更修嚴法令，歐洲建築能效分成A到G七級，要求所有住宅建築要在2030年前達到E級、2033年達到D級。

以法國為例，能效最差的F級和G級建築，不能再漲房租，2025年起，G級物件也不能出現在租屋市場，強迫屋主改善建築能效，這套建築能源護照制度正影響歐盟房屋市場。

新北市低碳中心主任李俊毅說，內政部去年7月起推動的建築物能效分級，就是參考歐盟與美國等訂定。新北也已訂定自治條例草案送議會審議，將對公部門建物要求提報年度用油、用水、用電等資訊，未來一定規模以上商辦大樓，必須公告建築能效，否則開罰管委會。

成大建築系講座教授林憲德說，歐盟連房屋廣告都要秀出能效等級，能效等級也是住宅領建照、買賣、出租必備的文件，美國建物由屋主依電費單自行計算能效公告，有公告的辦公建築租金平均高2%到3%，買賣價格多13%到16%；台灣已對新建築要求建築能效，既有建築的能效標示制度也應趕快跟上，能加速建築減碳。