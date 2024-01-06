賴品妤將曝一槍斃命證據？廖先翔酸：玻璃珠不會變鑽石
今天是選前最後一個黃金周末，汐止激戰區選情緊繃，民進黨總統候選人賴清德今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選，賴品妤說，下周一將召開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破對手廖先翔的謊言。國民黨廖先翔回擊，賴品妤每天只會炒新聞、鬧笑話，請來林志玲「玻璃珠也不會變鑽石」。
賴清德今天以競選總部主委身分到汐止與立委賴品妤參拜聖德宮、天秀宮，是第七度為賴品妤輔選，最後關頭固守本命區選情。但廖先翔也全力在基層催票，選戰打得激烈。
賴品妤說，她除了即將讓新北市唯一沒有捷運路網的第12選區即將要有第一條捷運線，也成功爭取白匏湖運動園區，將設置1200戶社宅、日照及公托中心，並建置兩條聯外道路串連貫通汐止各個子區，未來汐止將會成為一個更現代、全國指標性的城市。
賴品妤嗆說，「汐止不是廖家的，而是大家的」，廖先翔父子占用國有地、非法經營停車場、濫用公費助理當客服等，廖應兌現自己的政治承諾盡快退選；她下周一將召開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破廖先翔的謊言。
廖先翔今天到市場發春聯、騎自行車拜票，單槍匹馬頂著號次的廣告汽球，民眾熱情相挺，也有很多里長站出來支持。他說，賴品妤每天炒新聞，請來林志玲「玻璃珠也不會變鑽石」。
廖先翔表示，上次論文賴品妤也說要一槍斃命，結果什麼也沒有，胡扯一通，不是事實，她自己搞得灰頭土臉。他就等著看她拿出什麼東西，真正基層服務是他每天在做的，不是賴品妤這樣只會用說的，用數字欺騙選民。
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