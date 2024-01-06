快訊

好天氣掰！今晚東北季風增強2地轉濕涼 明北部一口氣降6度

許信良胞弟現身藍營小雞造勢 提1事批賴清德：沒能力當總統

羽田機場事故不斷…又傳日航地面車擦撞海保機 機翼邊緣出現裂痕

賴品妤將曝一槍斃命證據？廖先翔酸：玻璃珠不會變鑽石

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民進黨總統候選人賴清德，今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選。記者游明煌／攝影
民進黨總統候選人賴清德，今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選。記者游明煌／攝影

今天是選前最後一個黃金周末，汐止激戰區選情緊繃，民進黨總統候選人賴清德今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選，賴品妤說，下周一將召開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破對手廖先翔的謊言。國民黨廖先翔回擊，賴品妤每天只會炒新聞、鬧笑話，請來林志玲「玻璃珠也不會變鑽石」。

賴清德今天以競選總部主委身分到汐止與立委賴品妤參拜聖德宮、天秀宮，是第七度為賴品妤輔選，最後關頭固守本命區選情。但廖先翔也全力在基層催票，選戰打得激烈。

賴品妤說，她除了即將讓新北市唯一沒有捷運路網的第12選區即將要有第一條捷運線，也成功爭取白匏湖運動園區，將設置1200戶社宅、日照及公托中心，並建置兩條聯外道路串連貫通汐止各個子區，未來汐止將會成為一個更現代、全國指標性的城市。

賴品妤嗆說，「汐止不是廖家的，而是大家的」，廖先翔父子占用國有地、非法經營停車場、濫用公費助理當客服等，廖應兌現自己的政治承諾盡快退選；她下周一將召開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破廖先翔的謊言。

廖先翔今天到市場發春聯、騎自行車拜票，單槍匹馬頂著號次的廣告汽球，民眾熱情相挺，也有很多里長站出來支持。他說，賴品妤每天炒新聞，請來林志玲「玻璃珠也不會變鑽石」。

廖先翔表示，上次論文賴品妤也說要一槍斃命，結果什麼也沒有，胡扯一通，不是事實，她自己搞得灰頭土臉。他就等著看她拿出什麼東西，真正基層服務是他每天在做的，不是賴品妤這樣只會用說的，用數字欺騙選民。

國民黨立委候選人廖先翔今天單槍匹馬騎自行車拜票拜票，他表示，一票一票握住選民的手最實在。圖／廖先翔提供
國民黨立委候選人廖先翔今天單槍匹馬騎自行車拜票拜票，他表示，一票一票握住選民的手最實在。圖／廖先翔提供

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

賴清德拜廟她挺表哥 表妹：他老家60幾年就存在常去玩

家族違建爭議被賴品妤告 廖先翔：炒新聞就是賴4年來寫照

廖先翔家族違建爭議 新北2議員北檢再告發、賴品妤也來了

為違建案告到監察院 賴品妤、廖先翔互嗆退選

相關新聞

夜走北市洲美快速道路 「補丁」標誌牌竟還看不清挨批

台北洲美快速道路多面標誌牌部分脫落，民眾夜間行駛幾乎難以看清牌面文字，議員發現北市府補貼後還掉漆，反光效果也不佳，直呼是...

新北櫻花季將至！農改場的「她」用肉眼就知何時會開花

每年1月至3月是新北的櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北市景觀處將在1月8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀...

賴品妤將曝一槍斃命證據？廖先翔酸：玻璃珠不會變鑽石

今天是選前最後一個黃金周末，汐止激戰區選情緊繃，民進黨總統候選人賴清德今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選，賴品妤說...

最重罰600萬！新店水溝染血色 稽查員穿青蛙裝查化工廠

新北市新店區寶橋路後方水溝日前遭民眾通報有紅色廢水，稽查人員穿青蛙裝連兩天追查，5日查獲科技公司的印表機墨水顏料沿廠內，...

中和佳和公園 二期啟用

新北市中和區佳和公園內的二期工程體健設施和溜滑梯昨完工啟用，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，新增金字塔溜滑梯及整合環場...

登山藏「蜂」險 新北推虎頭蜂情報站

新北市瑞芳區去年9月發生虎頭蜂螫死2人案件，事發隔天瑞芳區公所緊急封閉6個登山口。新北市動保處規畫設置「虎頭蜂情報站」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。