新北櫻花季將至 農改場的「她」用肉眼就知何時會開花

每年1月至3月是新北的櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北市景觀處將在1月8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀察櫻花樹的狀況，就可知道櫻花樹是否健康，及判斷大約什麼時候是開花期，近3年都是靠吳安娜來協助照顧。

吳安娜表示，每年秋冬交際，觀察櫻花樹的外觀，可明顯看到樹上的葉子都掉光，原因是櫻花樹已進入冬天休眠階段，這時要配合例行修剪作業，包含剪除枯枝、下垂枝、交錯枝、平行枝及主幹上的不定枝，才能維持櫻花樹的優美樹型，還可促進枝條上花芽的生成。

至於該如何判斷什麼時候進入開花期，吳安娜說，通常進入12月中旬，每日均溫約在15度上下，加上1月中旬前後的冷鋒面，及其他氣候條件，櫻花花苞會在低溫環境中休眠，撐過寒風吹拂，一旦春天到，氣溫開始變溫暖，花苞隨之甦醒，準備盛開，此時可目視櫻花花苞較大。

早開花的山櫻花、寒櫻、河津櫻、八重櫻、香水櫻等花期預估可於1月底至2月中旬開花，花況可以期待。但若遇連日下雨打落花苞，花期將提前結束。

景觀處表示，春天是屬於櫻花的季節，每年櫻花季都是由山櫻開春打頭陣，而有知名度及受人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間的絢爛綻放，粉嫩的色彩將為新北市妝點出專屬的櫻花色系。