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江啟臣陪羅廷瑋掃街批：民進黨選舉全奧步 江肇國諷：賄選團隊大集合

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨新北市議員卓冠廷今天陪同黨籍立委候選人江肇國到第三市場掃街拜票。圖/江肇國提供
民進黨新北市議員卓冠廷今天陪同黨籍立委候選人江肇國到第三市場掃街拜票。圖/江肇國提供

選舉投票前的黃金周，國民黨立委江啟臣今早陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票，新北市議員卓冠廷則陪同立委候選人江肇國到第三市場掃街拜票，江啟臣批評「民進黨平常服務沒有半步，選舉全是奧步」；江肇國則指江啟臣與羅廷瑋團隊成員都涉賄選風波，今早合體掃街跟本是「賄選團隊的大集合」。

江啟臣上午受訪指出，民進黨平常服務沒有半步，選舉全是奧步，尤其距離投票越近，奧步可以說是無所不用其極，從早先的抹黑、抹紅、潑髒水、假消息，到現在影射、造謠都出來了，如果有憑有據就直接提告，幹嘛用影射、造謠的方式抹黑他。

卓冠廷替江肇國近來受到很多抹黑攻擊抱屈，他指出，羅廷瑋在政見會上，花了八成的時間都在噴對手，僅花4分鐘講自己的政見，顯然對選民不用心、對地方沒有願景。他更說，相較之下，江肇國在20分鐘內講述滿滿對於未來東南中西區發展的期待，是個民眾可以信賴托付的候選人。

針對立委江啟臣陪同羅廷瑋掃市場拜票，江肇國提到，兩個團隊成員皆涉及賄選的候選人合體，根本是「賄選團隊的大集合」。

江肇國強調，乾淨選舉是民主時代當中全民的期待，這個年代還要用賄選的方式來獲得選票，這是不被法令所允許，也不會是民眾所接受的。他呼籲兩位都應對這嚴重的爭議向檢調說清楚，不要再讓民眾認為他們還在用這種落伍的方式獲得選票。

國民黨立委江啟臣今早陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票。記者余采瀅／攝影備註
國民黨立委江啟臣今早陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票。記者余采瀅／攝影備註

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