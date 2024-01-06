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最重罰600萬！新店水溝染血色 稽查員穿青蛙裝查化工廠

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市新店區寶橋路後方水溝日前遭民眾通報有紅色廢水，稽查人員穿青蛙裝連兩天追查。圖／新北環保局提供
新北市新店區寶橋路後方水溝日前遭民眾通報有紅色廢水，稽查人員穿青蛙裝連兩天追查。圖／新北環保局提供

新北市新店區寶橋路後方水溝日前遭民眾通報有紅色廢水，稽查人員穿青蛙裝連兩天追查，5日查獲科技公司的印表機墨水顏料沿廠內，排水路排至水溝，業者稱「不曉得水排出去這麼嚴重」。環保局表示，已違反水汙染防治法第14條第1項規定，最重可處600萬元罰鍰，並命其立即停止排放，限期清理改善。

環保局表示，本月3日接獲民眾通報後，立即派員稽查，追查新店區寶橋路186號後方水溝上游，因該水溝鄰近處有許多樹林及房屋，加深查緝難度，稽查人員穿著青蛙裝通過涵洞、穿越樹林及在窄巷內一路追查至晚間，由水路研判應為某工業區排水路流出，因此連夜擬訂相關稽查策略，隔日再前往該工業區逐家詳查。

環保局表示，最終查獲廢水來自工業區內的數倍科技有限公司，該公司從事色漿、甘油、水等原料攪拌製造及分裝，產出印表機墨水產品，屬水汙染防治法列管的化工業，未領有本局核發的廢水排放許可文件，逕行排放廢水於地面水體，已違反水汙染防治法第14條第1項規定。

該業者表示，「不知道洗東西的水排出去這麼嚴重」，他們會立刻改善，避免顏料的廢水排出造成河川變色。

環保局提醒，業者從業項目或規模屬於水污染列管事業，應向環保機關申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後，並依登記事項運作，始得排放廢（汙）水，否則即違反相關規定，除面臨高額罰鍰外，會面臨後續停工停業處分；同時呼籲市民若發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報。

環保局稽查人員採樣，水溝的水均遭染色。圖／新北環保局提供
環保局稽查人員採樣，水溝的水均遭染色。圖／新北環保局提供
該公司從事色漿、甘油、水等原料攪拌製造及分裝，產出印表機墨水產品，屬水汙染防治法列管的化工業，逕行排放廢水到地面。圖／新北環保局提供
該公司從事色漿、甘油、水等原料攪拌製造及分裝，產出印表機墨水產品，屬水汙染防治法列管的化工業，逕行排放廢水到地面。圖／新北環保局提供

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