中和佳和公園 二期啟用

新北市中和區佳和公園內的二期工程體健設施和溜滑梯昨完工啟用，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，新增金字塔溜滑梯及整合環場步道，並設置遮雨性質活動廣場及體健設施等，提供民眾休憩空間。

佳和公園前身為自強游泳池，2016年停業後，為活化公有資產拆除既有建物規畫簡易步道、綠化植栽，在基地西隅設置遊憩設施，後來再興建多目標綜合大樓，提供多元場所解決地方停車位不足、設置幼兒園、托幼中心及健身中心，於去年4月陸續啟用。

新工處長王益翔說，佳和公園分二期工程施作，一期多目標綜合大樓建築及景觀規畫，昨天完工啟用的二期工程總經費約4100萬元，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，並設置遮雨性質活動廣場及體健設施等。另外新增金字塔溜滑梯及整合環場步道，整體設計延續海洋意象元素融入公園設施。

工務局長祝惠美指出，因應中和地區局部淹水問題，全區也規畫出流管制滯洪池、透保水滯洪池及重新建構周邊排水溝，讓公園兼具防洪及排水功能，佳和公園結合周邊景觀及打造帶狀線型公園，提供民眾更多休憩的環境。