快訊

曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

拓寬人行道拔電杆 汐止北峰國小通學路農曆年前完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道窄，再加上電線桿林立，影響景觀也造成學童上放學、還有行人通行都很不方便，現在整體拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌，也維護學童、行人安全。

經過幾次會勘還有協調，新北市政府進行北峰國小週邊人行道拓寬工程，將原本又窄又難走的人行道拓寬到3米，現在接近完工，今(5)日新北市議員張錦豪特地前往關心，至於福德一路的部分，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小人行道一直有民眾反應太窄太壅擠、而且電杆太多，所以，這一年來不斷的請台電、市府養工處協調，讓工程盡速完成，終於現在看到了成果，本來只有1米8的人行道變成3米的寬度，同時中興路在12月底已經拔除了9支的電線杆，並且增加了三盞的路燈，候車亭也做了改善，不管是照明或是行走的空間都已經提升，還剩下最後一哩路就是福德一路側的電線杆，會請台電在1/15前進行拆除，讓校園週邊學童及行人通行都更安全舒適。

中興里長蔡振國說，拓寬人行道已經期待很久了，還有電纜地下化，已經等了20年，在去年12/27日拔了第一批的電線杆，真的很高興，視野變的很開闊，讓人行道變的好走。

北峰國小主任劉昌鴻指出，感謝議員張錦豪及里長蔡振國，協助針對學校周邊改善，包括人行道拓寬及電纜地下化，還有圍牆已經年久失修，趁著這次的機會也希望能做新的圍牆，這是一個三贏的工程，感謝各單位的協助。

人行道 議員 新北

延伸閱讀

【重磅快評】看賴清德小動作 蔡英文放心交鑰匙嗎？

新北市府丈量賴清德老家 綠議員批突襲「太扯了」

爭取施作人行道惹議 桃園市議員黃瓊慧控診所醫師情勒

民進黨：侯友宜請假市長將破百 新北黑幫很猖狂

相關新聞

新北成綠營猛攻焦點！市府被質疑成競總 劉和然：要當打手不會等到現在

選舉進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜本命區新北市成綠營猛攻焦點，民進黨質疑市府成為競總，民眾黨則質疑市府遲遲公布空照...

綠運輸使用率目標7成 北市YouBike擬恢復前半小時免費

台北市為了落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，交通局表示，將實施YouBike前30分鐘免費，待113年預算...

平溪菁桐打造仿日式候車亭 濃濃懷古氛圍

為因應地方民眾及遊客的候車需求，近期平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，仿造市定古蹟菁桐車站的站體及細節，一來能提供在地居民、遊客良好之候車環境，二來藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。

寒流一波波 貢寮共餐活動區長送長者暖暖包

貢寮區的貢寮社區發展協會，每周五舉行銀髮共餐，適逢入冬寒流一波波來襲，今(5)日貢寮區公所團隊也到現場慰問長者，區長柯建輝更是準備暖暖包來發送給社區長者，並提醒他們要做好保暖工作，平安度過這個冬天。

早開一個月 汐止文化里櫻花一株獨秀很吸睛

汐止區文化里櫻花盛開，都吸引好多人賞花，今年的櫻花季也預計在一月底登場，不過，這幾天里長發現在中間康誥坑溪橋頭，有一株櫻花已經搶先盛開，一株獨秀吸引不少民眾拍照。

拓寬人行道拔電杆 汐止北峰國小通學路農曆年前完工

汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道窄，再加上電線桿林立，影響景觀也造成學童上放學、還有行人通行都很不方便，現在整體拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌，也維護學童、行人安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。