拓寬人行道拔電杆 汐止北峰國小通學路農曆年前完工

汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道窄，再加上電線桿林立，影響景觀也造成學童上放學、還有行人通行都很不方便，現在整體拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌，也維護學童、行人安全。

經過幾次會勘還有協調，新北市政府進行北峰國小週邊人行道拓寬工程，將原本又窄又難走的人行道拓寬到3米，現在接近完工，今(5)日新北市議員張錦豪特地前往關心，至於福德一路的部分，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小人行道一直有民眾反應太窄太壅擠、而且電杆太多，所以，這一年來不斷的請台電、市府養工處協調，讓工程盡速完成，終於現在看到了成果，本來只有1米8的人行道變成3米的寬度，同時中興路在12月底已經拔除了9支的電線杆，並且增加了三盞的路燈，候車亭也做了改善，不管是照明或是行走的空間都已經提升，還剩下最後一哩路就是福德一路側的電線杆，會請台電在1/15前進行拆除，讓校園週邊學童及行人通行都更安全舒適。

中興里長蔡振國說，拓寬人行道已經期待很久了，還有電纜地下化，已經等了20年，在去年12/27日拔了第一批的電線杆，真的很高興，視野變的很開闊，讓人行道變的好走。

北峰國小主任劉昌鴻指出，感謝議員張錦豪及里長蔡振國，協助針對學校周邊改善，包括人行道拓寬及電纜地下化，還有圍牆已經年久失修，趁著這次的機會也希望能做新的圍牆，這是一個三贏的工程，感謝各單位的協助。