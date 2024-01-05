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早開一個月 汐止文化里櫻花一株獨秀很吸睛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區文化里有一株櫻花已經搶先盛開，一株獨秀吸引不少民眾拍照。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區文化里有一株櫻花已經搶先盛開，一株獨秀吸引不少民眾拍照。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里櫻花盛開，都吸引好多人賞花，今年的櫻花季也預計在一月底登場，不過，這幾天里長發現在中間康誥坑溪橋頭，有一株櫻花已經搶先盛開，一株獨秀吸引不少民眾拍照。

汐止康誥坑溪沿岸二、三百株的櫻花，目前幾乎都只是含苞待放，不過，在活動中心橋頭前有一株卻開的特別早，從去年底就開始有幾朵花冒出來，這兩天更是大開，提早快一個月，一株獨秀特別吸睛，民眾說這株櫻花好像每年都會早開，很有指標性，也很看好今年的櫻花一定會開的很茂盛。

文化里長余寶聰表示，文化里櫻花季是在1/27日，今年會擴大辦理，至於活動中心前有一株櫻花，可能比較年輕，樹齡大概12、3年，可能年輕血氣方剛搶著開，不過，主要應該是因為到了要開花的時候，陽光夠而且晚上有一盞路燈照著，幾乎24小時都沒在睡覺，這幾年都比別株早開，其他株在開了，這一株已經在長葉子結櫻花果。

余寶聰說，也要邀請市民朋友們，今年的櫻季會在1/27日登場，歡迎大家來賞櫻，陸續像是夜燈的裝置、還有河道整理、除草的部分，公所都會陸續進行整理，讓康誥坑溪有美好的一面，迎接賞櫻的民眾。

櫻花季 汐止 賞櫻 新北

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