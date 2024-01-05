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寒流一波波 貢寮共餐活動區長送長者暖暖包
貢寮區的貢寮社區發展協會，每周五舉行銀髮共餐，適逢入冬寒流一波波來襲，今(5)日貢寮區公所團隊也到現場慰問長者，區長柯建輝更是準備暖暖包來發送給社區長者，並提醒他們要做好保暖工作，平安度過這個冬天。
每周五是貢寮社區發展協會的共餐日，菜色豐富也讓長者都吃得津津有味，此據點銀髮共餐也已經邁入第十年，這些年志工的付出是社區長者有目共睹，不僅讓長者聚在一起話家常，也讓志工了解長者的生活情況，彼此互相關心，展現社區凝聚力。
貢寮區區長柯建輝說，入冬以來寒流一波波來報到，貢寮地區包山包海溫差也特別大，因此今天藉由共餐時間，來關心長者的健康狀況，同時送上暖暖包等禦寒物資，提醒長者要做好保暖工作，健康度過這個冬季。
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