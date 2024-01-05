快訊

曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

平溪菁桐打造仿日式候車亭 濃濃懷古氛圍

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。 圖／觀天下有線電視提供

為因應地方民眾及遊客的候車需求，近期平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，仿造市定古蹟菁桐車站的站體及細節，一來能提供在地居民、遊客良好之候車環境，二來藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。

平溪菁桐地區擁有日式木造菁桐車站，是熱門的拍攝景點，而在菁桐老街的另一端，則是有全新打造仿菁桐車站的候車亭，不論是車站外觀 Y 型柱簷廊、底部柱頭、站體底部紅磚、銅製排水設施或是屋頂水泥瓦等皆存在著日式老舊車站的元素。

菁桐坑站候車點為位於106市道平菁橋橋頭，亦為菁桐老街之入口處，該站一直以來缺乏遮風避雨之候車亭，經由里辦公處、菁桐在地商圈反映，考量該候車亭地點醒目且為老街入口，順勢將候車亭打造能遮風避雨亦具特色之設施。

平溪區區長李天民說，菁桐坑候車亭依市定古蹟菁桐車站外觀造型以及站體內部形式闢建，目前因新闢建完成，屋頂水泥瓦尚未有青苔附著之現象，待使用一陣子，長滿青苔後將更有復古風味，也歡迎遊客來菁桐感受一下濃濃的懷古氛圍。

平溪 老街 古蹟

延伸閱讀

影／首個上學日被塞爆了...高捷：謝謝支持輕軌 但無法加掛車廂

影／基隆信五路新建友善候車亭元大認養 長者：坐起來舒適

平溪十分托老聖誕「老人」報佳音 寒冬添溫暖祝福

曾媽媽到偏鄉平溪送暖 警消、清潔隊、民眾受惠

相關新聞

新北成綠營猛攻焦點！市府被質疑成競總 劉和然：要當打手不會等到現在

選舉進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜本命區新北市成綠營猛攻焦點，民進黨質疑市府成為競總，民眾黨則質疑市府遲遲公布空照...

綠運輸使用率目標7成 北市YouBike擬恢復前半小時免費

台北市為了落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，交通局表示，將實施YouBike前30分鐘免費，待113年預算...

平溪菁桐打造仿日式候車亭 濃濃懷古氛圍

為因應地方民眾及遊客的候車需求，近期平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，仿造市定古蹟菁桐車站的站體及細節，一來能提供在地居民、遊客良好之候車環境，二來藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。

寒流一波波 貢寮共餐活動區長送長者暖暖包

貢寮區的貢寮社區發展協會，每周五舉行銀髮共餐，適逢入冬寒流一波波來襲，今(5)日貢寮區公所團隊也到現場慰問長者，區長柯建輝更是準備暖暖包來發送給社區長者，並提醒他們要做好保暖工作，平安度過這個冬天。

早開一個月 汐止文化里櫻花一株獨秀很吸睛

汐止區文化里櫻花盛開，都吸引好多人賞花，今年的櫻花季也預計在一月底登場，不過，這幾天里長發現在中間康誥坑溪橋頭，有一株櫻花已經搶先盛開，一株獨秀吸引不少民眾拍照。

拓寬人行道拔電杆 汐止北峰國小通學路農曆年前完工

汐止區北峰國小週邊的中興路、福德一路，人行道窄，再加上電線桿林立，影響景觀也造成學童上放學、還有行人通行都很不方便，現在整體拓寬工程已經完成，也預計在這個月中會拔除最後一批的電線杆，希望在農曆年前展現新風貌，也維護學童、行人安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。