平溪菁桐打造仿日式候車亭 濃濃懷古氛圍

為因應地方民眾及遊客的候車需求，近期平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，仿造市定古蹟菁桐車站的站體及細節，一來能提供在地居民、遊客良好之候車環境，二來藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。

平溪菁桐地區擁有日式木造菁桐車站，是熱門的拍攝景點，而在菁桐老街的另一端，則是有全新打造仿菁桐車站的候車亭，不論是車站外觀 Y 型柱簷廊、底部柱頭、站體底部紅磚、銅製排水設施或是屋頂水泥瓦等皆存在著日式老舊車站的元素。

菁桐坑站候車點為位於106市道平菁橋橋頭，亦為菁桐老街之入口處，該站一直以來缺乏遮風避雨之候車亭，經由里辦公處、菁桐在地商圈反映，考量該候車亭地點醒目且為老街入口，順勢將候車亭打造能遮風避雨亦具特色之設施。

平溪區區長李天民說，菁桐坑候車亭依市定古蹟菁桐車站外觀造型以及站體內部形式闢建，目前因新闢建完成，屋頂水泥瓦尚未有青苔附著之現象，待使用一陣子，長滿青苔後將更有復古風味，也歡迎遊客來菁桐感受一下濃濃的懷古氛圍。