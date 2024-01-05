防蜂螫事件再發生！新北設虎頭蜂情報站 最快5月上架

新北市瑞芳去年9月發生虎頭蜂蜇死2人案件，事發隔天瑞芳區公所緊急封鎖6個登山口。新北市動保處如今規畫設置「虎頭蜂情報站」，並與17個登山協會討論相關內容，未來會將資訊透明化，降低民眾登山風險，網站預計最快5月初上架。

回顧新北近年發生虎頭蜂螫死人事件，2022年有捕蜂人在拆虎頭蜂窩的時候，因防護衣安全不足不慎被蜂螫導致死亡，市議員林裔綺也關心裝備問題，去年有2名民眾在登山時也是被虎頭蜂螫導致死亡。

2018年元旦起，捕蜂捉蛇相關業務從消防局移轉到動保處，動保處表示，此次會與消防局合作，從今年起計算往前10年的時間，收集新北各區歷年通報資料、與虎頭蜂相關傷亡案，建立不同季節中，各類虎頭蜂在新北各區出沒分布熱點地圖。

透過架設「新北市郊山虎頭蜂情報站」，內容包含各類虎頭蜂辨識資訊、活動範圍、活動熱區與時期，及正確的逃離與救治資訊，供民眾查閱。還有彙整近年來新北市各區域的各類虎頭蜂分布動態熱點地圖，圈列各季節的虎頭蜂警示區域，及高風險時期公告虎頭蜂警示區域。

動保處指出，根據統計資料，被虎頭蜂螫死的死亡危險性不亞於車禍死亡機率，為了減少喜愛登山的民眾被蜂螫的危險性，動保處與17個登山協會討論後，認為全台各縣市都沒有架設類似網站，民眾對相關蜂知識不清楚，盼藉此提高民眾對爬山的安全意識，提前做功課也可降低蜂螫的危險性。

動保處表示，在去年11月28日至12月5日，已請廠商施作完成16座直式站立防蜂螫告示牌，包含三貂嶺步道、大粗坑步道、四腳亭砲台步道、早起會、天外天、燦光寮步道、小粗坑步道、苧子潭步道、秀崎山、金字碑、萬壽山、長壽嶺、瑞慈宮。

動保處也提醒，冬天虎頭蜂鮮少築巢，主要在清明節過後至11月為虎頭蜂頻繁築巢旺季，民眾住家附近如發現疑似蜂窩構造物，為避免誤判遭遇蜂螫事件發生，請即刻通報動保處派員處理。