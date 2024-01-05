新北成綠營猛攻焦點！市府被質疑成競總 劉和然：要當打手不會等到現在

選舉進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜本命區新北市成綠營猛攻焦點，民進黨質疑市府成為競總，民眾黨則質疑市府遲遲公布空照圖是為「養案」。新北市副市長劉和然今天表示，公部門有權利，但要小心使用，所有航照、測繪圖與房屋稅資料都是一再查證才能說明，如果真的要當打手，不會等到現在案子都快結束才出面。

劉和然說，公部門同仁常認為只能挨罵不能還口，努力推動都更案件，卻被綠營說是「圖利」，真的非常委屈，身為市長代理人，有必要讓同仁聲音被聽見。

對賴清德老家被擴大到相關礦區居民，劉和然說，他們有請區公所協助說明，不會因一個個案造成其他人權利受所，這起事件從來沒有所謂養案，目前只剩房屋稅問題，因是第四類既存違建，是否要自行拆除，是個人道德問題，不會是公部門去做。

劉和然強調，如果真的要當競辦、打手，第一時間他們就會拿出來打，公部門與外面開記者會的朋友不一樣，有沒有合法使用、合法建築與納稅才是重點，他們因為深信能當到副總統說的話是事實，有繳稅就把稅單拿出來，但到現在都沒有，他們才會一一去查證。

劉和然說，公部門有權利但愈要小心使用，他們已經比對、查證這麼仔細，還被攻擊，公務體系看的是這個制度能一棒接一棒長治久安。為何現在才開記者會，就是委託書補件資料昨天才完整收到，不是刻意這時候才開記者會，但再怎麼避開，還是逃不過有心人士操作，所以他們要站出來替市府同仁說話。

劉和然也說，某些民代說要照顧公務體系同仁才不會流失人才，卻言行不一用假消息打擊同仁士氣，呼籲不要拿公務同仁當墊腳石，對國家才是長治久安。