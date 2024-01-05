中和佳和公園4100萬元二期工程啟用 新增遊憩、體驗設施

位於新北市中和區的佳和公園內的二期工程體健設施和溜滑梯今日完工啟用，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，新增金字塔溜滑梯及整合環場步道，並設置遮雨性質活動廣場及體健設施等，提供民眾休憩空間。

佳和公園前身為自強游泳池，2016年停業後為活化公有資產，拆除既有建物後規劃簡易步道及綠化植栽，並於基地西隅設置遊憩設施，隨後再興建多目標綜合大樓，提供多元場所解決地方停車位不足、設置幼兒園、托幼中心及健身中心，於去年四月陸續啟用。

新工處長王益翔說明，佳和公園共分二期工程施作，一期多目標綜合大樓建築及景觀規劃。今完工啟用的二期工程總經費約為4100萬元，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，並設置遮雨性質活動廣場及體健設施等。另外也新增金字塔溜滑梯及整合環場步道，整體設計延續海洋意象元素融入公園設施。