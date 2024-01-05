北市公辦都更7599專案升級3亮點 鬆綁受理案「無上限」

台北市長蔣萬安兌現選前政見，北市府去年推出公辦都更7599專案計畫，為擴大推動公辦都更量能，台北市都市更新處今年修訂，升級服務3大亮點，包含鬆綁每年受理10案限制、放寬意願書適用格式、申請條件更清晰，盼更多人受惠，即日起至8月31日皆可送件申請。

北市府去年3月推出「台北市公辦都市更新7599專案計畫」，提出「早進場、幫試算、助選屋」3大加值服務，條件是需位在都更地區且基地面積達2千平方公尺，其中早進場是公辦都更案第1階段受理門檻自90%降至75%。

不過，北市議員林杏兒去年11月質疑，北市老舊房屋有其加速都更必要，1年只能完成10件，「難道要先搶先贏？」幾年才能全數都更完成？台北市長蔣萬安當時承諾滾動檢討，在人力充足下，盡可能提高處理量能、收更多案子。

更新處今指出，迄今已協助10個社區評估方案，7599專線更是接聽超過400通諮詢電話，並辦理近百場說明會。今年1月2日公告修訂公辦都更7599專案計畫，升級推出3大亮點，第1、「受理案量無限制」，鬆綁每年受理10案限制，只要民眾於受理期間送件，市府皆會協助社區評估試算，推動都更程序。

第2、「申請格式更便民」，過去市府公告其他專案公辦都更意願書格式皆可適用，便於長期整合意願的社區參與公辦都更；第3、「申請條件更清晰」，明定已經與其他潛在實施者簽約的所有權人意願不納入計算外，其餘社區所有權人仍可申請。