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選戰逼近違規廣告激增 新北近一周拆42件

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市違規選舉廣告激增，環保局近一周拆除數量暴增。圖／新北市環保局提供
新北市違規選舉廣告激增，環保局近一周拆除數量暴增。圖／新北市環保局提供

選戰進入白熱化，各項選舉廣告也紛紛出爐，不少都是違規懸掛或張貼布條，新北市環保局統計，截至上周共計拆除15件，但近一周暴增到已拆除42條違規競選旗幟或布條。新北市環保局表示，懸掛違規廣告物是違法行為，不過環保局坦言不易追查行為人，環保局如發現違規或接獲檢舉，會通知候選人辦公室自行拆除，如期限1天內未拆除，環保局會直接拆除，也會依情節開罰行為人2400到6000元不等。

選舉廣告亂象多，新北市府統計，又以布條廣告、單面旗幟、帆布廣告為前3名，新北市除了依據違規廣告汙染行為規定，去年也訂定「新北市政府辦理總統副總統及立法委員選舉競選旗幟設置管理規定」，來認定侯選人懸掛旗幟或布條是否屬於違規。

環保局規定指出，競選旗幟的設置期間是要在投票日前30日內，且投票日當日不得新設；另外單面旗設置範圍只能在競選總部同側道路延伸各50公尺以內不含安全島為範圍。

而單面旗旗桿高度應為240公分以下，旗面長度應為180公分以下，旗面寬度應為75公分，並應安裝旗座或旗叉，不得以膠布固定；競選旗幟不得有髒汙或破損情形，設置不得影響交通及用路人安全，且內容不得違反公序良俗。

環保局指出，懸掛違規廣告物屬違法，但不易追查行為人，環保局如發現或接獲檢舉，會通知候選人辦公室自行拆除，如期限內未拆除，為避免影響市容，環保局會逕予拆除，違者可依情節裁罰2400到6000元不等；統計去年11月27日至今年1月4日止，已拆除42條違規競選旗幟或布條。

至於建物附掛或大型看板部分，新北市工務局統計，去年11月迄今公寓科共接有8件陳情，其中發文輔導4件、帆布2件移送環保局處理，1件已自拆，1件屬於違章認定要拆除。

民進黨立委羅致政表示，自己懸掛相關看板都會要求符合規定，支持者協助的部份他們也會要求，不過他指出，市府對於選舉廣告應該要一視同仁，不該因有不同政黨而有不同考量。

國民黨立委候選人林金結說，只要按照規定去做，就不會被檢舉，他也提供小撇步，像是公園等公共區域，最好不要設置選舉廣告，檢舉率一定很高，另外支持者自行設置，他們也會要求符合規定，做得細緻，就不會被開罰。

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