北市公辦都更7599專案升級 鬆綁受理限制量3措施

台北市都更處今天表示，7599公辦都更專案服務再升級，推出3措施，包含受理案量無限制、申請格式更便民、條件更清晰，讓市民方便參與公辦都更，至8月底都可送件進行申請。

台北市都市更新處發布新聞資料指出，去年推出「公辦都市更新7599專案計畫」，已協助10個社區方案評估，7599專線接聽400餘通諮詢電話，並辦理近百場說明會。

都更處表示，今年1月2日公告修訂公辦都更7599專案計畫，除鬆綁每年受理10案限制，還有放寬意願書適用格式、申請條件更清晰，讓市民更方便參與公辦都更，即起至8月31日止皆可送件，歡迎踴躍申請。

都更處表示，為擴大推動公辦都更服務量能，升級推出3措施，包含受理案量無限制、申請格式更便民、申請條件更清晰。

都更處指出，首先鬆綁每年受理10案限制，只要民眾在受理期間送件，都會協助社區進行評估試算，推動都更程序；其次過去公告其他專案公辦都更意願書格式都可適用，便於長期整合意願社區參與公辦都更。

最後是申請條件更清晰，明定已與其他潛在實施者簽約的所有權人意願不納入計算，其餘社區所有權人仍可申請。

都更處表示，今年度公辦都更7599專案計畫受理申請期間至8月31日止，已整合意願達75%社區可及早提出申請。「公辦都市更新7599專案計畫」內容可至官方網站查詢。

台北市公辦都市更新7599專案計畫，意即公辦都更案受理意願門檻自90%降至75%，並推出「早進場、幫試算、助選屋」3大加值創新服務。