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北市公布去年11月違勞基法裁罰結果 南山人壽被罰最高
台北市勞動局上午公布去年11月違反勞動基準法裁罰結果，共有96家事業單位被裁處，總罰款金額679萬元，其中南山人壽保險股份有限公司遭罰150萬元最高，另外，被裁罰的事業單位中，主要違法態樣以未依法給付休息日工作之工資最多，計24家，占四分之一。
北市勞動局長高寶華表示，2023年11月罰款金額前5名，依序為南山人壽保險股份有限公司150萬、台灣宅配通股份有限公司50萬、大河屋餐飲股份有限公司26萬、森業營造股份股份有限公司20萬、捷仲有限公司20萬、萬堡營造股份有限公司20萬。
違法勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名，分別為未依法給付休息日工作之工資，計24家占25％；未依法給付平日延長工時工資，計22家占22.92％；工資未全額給付，計18家占18.75％；每7日中未有1例假1休息日，計17家占17.71％；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計17家占17.71％。
北市勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。
高寶華說，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商。
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