工務公務員短缺 北市籲中央4招攬才

台北市府土木建管類科去年分發申請204人，僅70人報到，公務員人力短缺三分之二，市長蔣萬安要求人事處研議攬才方案，並請求中央協助；副市長林奕華昨赴行政院會，籲中央調整職等、增加備取名額；行政院長陳建仁指示人事總處檢討。

北市近5年申請土木及建築工程類科國考分發，2019年申請199人分發154人、2020年申請163人分發112人、2021年申請155人分發105人、2022年申請136人分發82人，去年報到人數更創新低，後來發現有些人考上中央部會，選擇到職等較高的單位服務。

台北副市長李四川先前受訪時感嘆，建管、工務等公務員缺員嚴重，他跟議員開玩笑說，「別天天罵公務員，不然以後會沒有公務員可罵。」李也透露，工務類公務員業務多、待遇低，且動輒挨告是留不住人主因。

北市府人事處表示，近期已行文中央提4項攬才留才建議，包括土木工程等技術類科增加備取名額以便遞補；中央、地方公務員職務列等有差異，希望調高直轄市職等；也建議中央提高工程人員專業加給，縮小與業界待遇差距；同時增加人力進用管道，例如有條件開放優秀退休公務員以部分工時或按件計酬，縮短人力缺額。

林奕華說，去年北市工程約620件，金額近3千億，每人平均負擔近6億工程經費，但工務局等單位缺額人數高達560人，國考分配不足，嚴重影響重大建設推動；加上2018年至去年，北市府工程人員涉訟累計76件，高壓工作及高涉訟風險，造成人才持續流失。

行政院秘書長李孟諺表示，過去工程類公務員的加給獎金常態化，薪資可多3000元到5000元，被中央糾正才改依個案處理，人事總處可一併檢討。