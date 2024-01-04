談賴皮寮爭議 劉和然喊話中央：與其甩鍋給市府不如趕快往下做

新北市代理市長劉和然今天上廣播節目受訪，談及賴皮寮引發中央、地方互槓，他對中央喊話說，與其甩鍋給市府，不如趕快往下做，賴皮寮事件也引起礦區居民緊張，劉和然說，他有請區公所和萬里當地居民溝通，向居民保證「大家不必恐慌」。

劉和然說，基於國土規畫精神，針對水源保護區、窯業用地等面向，有必要通盤檢討，市府地政局早在108年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，110、111年也反映，顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。

劉和然表示，在礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍，卻受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響這些居民的居住權益，這是全國性問題，新北市政府近年急欲請中央盡速修法解決。

劉也說，外界關切的賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬77年廢礦後，於92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊狀況並不相同也無關，請地方居民不要受到混淆；市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，盡全力保障礦區居住居住權益。