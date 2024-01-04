快訊

今晚至明晨恐現10度以下低溫 下周一雨區擴大「這日」再降溫

還原張誌家猝逝前模樣 步伐踉蹌扶在住處電梯前

伊朗將軍忌日血腥攻擊84死，美、以否認涉案

談賴皮寮爭議 劉和然喊話中央：與其甩鍋給市府不如趕快往下做

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
賴清德萬里老家引發爭議。聯合報系資料照片
賴清德萬里老家引發爭議。聯合報系資料照片

新北市代理市長劉和然今天上廣播節目受訪，談及賴皮寮引發中央、地方互槓，他對中央喊話說，與其甩鍋給市府，不如趕快往下做，賴皮寮事件也引起礦區居民緊張，劉和然說，他有請區公所和萬里當地居民溝通，向居民保證「大家不必恐慌」。

劉和然說，基於國土規畫精神，針對水源保護區、窯業用地等面向，有必要通盤檢討，市府地政局早在108年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，110、111年也反映，顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。

劉和然表示，在礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍，卻受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響這些居民的居住權益，這是全國性問題，新北市政府近年急欲請中央盡速修法解決。

劉也說，外界關切的賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬77年廢礦後，於92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊狀況並不相同也無關，請地方居民不要受到混淆；市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，盡全力保障礦區居住居住權益。

劉坦言，賴皮寮事件有引發地方緊張，擔心自己房子會不會被拆，有請萬里區公所人員加強溝通及說明，請地方居民不必恐慌。

新北代理市長劉和然（左）今天中午上廣播節目「飛碟午餐」，接受主持人尹乃菁訪問，談賴皮寮、校園喋血案及塭仔圳重劃等議題。圖翻攝自廣播直播畫面
新北代理市長劉和然（左）今天中午上廣播節目「飛碟午餐」，接受主持人尹乃菁訪問，談賴皮寮、校園喋血案及塭仔圳重劃等議題。圖翻攝自廣播直播畫面

2024選舉 賴清德 劉和然 賴皮寮 萬里 違建

延伸閱讀

曝遭割喉學生班導師1句話讓他揪心 劉和然談校園安全管理籲聽第一線聲音

新北元旦升旗 劉和然傳達侯市府執政4大原則「讓中華民國被世界看見」

淡水跨河煙火20時24分施放迎2024 數萬人散場有序

師怨校安檢查難執行 劉和然：被法令綁住就該檢討

相關新聞

北捷劍潭站TOD案減2層樓改弧形 「不擋龍骨」都審變更設計過關

台北捷運劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂特殊，曾被國際評為全球10大設計最酷地鐵站之一，台北捷運在此推TOD案蓋18層高大樓，外...

招嘸公務員…林奕華今院會提調高加給等 陳建仁指示研議

台北市建管工務等局處公務員缺「公」嚴重，北市長蔣萬安日前市政會議指示人事處研議攬才留才方案。陳建仁當場指示人事總處可以...

因應中正橋改建工程 水源快速道路明晚封閉施工、交通資訊這裡看

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，去年11月起台北往新北的車輛全改道行駛新橋，而新北往台北的動線仍採原舊橋通行，預...

談賴皮寮爭議 劉和然喊話中央：與其甩鍋給市府不如趕快往下做

新北市代理市長劉和然今天上廣播節目受訪，談及賴皮寮引發中央、地方互槓，他對中央喊話說，與其甩鍋給市府，不如趕快往下做，賴...

新北容奬社宅陸續完工 預計今年中提供120戶招租

為提供更多社會住宅公民眾租住，新北市府透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多種方式去得社宅，近期有5處容獎社宅陸...

輔選行程滿到下周 蔣萬安：太太有一點…很支持很體諒

大選投票日倒數，各選區激戰，台北市長蔣萬安選前9天不少輔選行程，選前「黃金周」的六、日和下周，將分別在北、中、南輔選，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。