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新北容奬社宅陸續完工 預計今年中提供120戶招租
為提供更多社會住宅公民眾租住，新北市府透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多種方式去得社宅，近期有5處容獎社宅陸續完工，分別坐落在板橋、土城、新店、泰山、五股，共提供120戶社宅空間，預計今年中公告招租增加社宅量能。
預計今年中招租的容奬社宅包括板橋江翠容獎社會住宅位於板橋區華江一路，距離捷運江子翠站約900公尺，周邊有華江市場及河濱公園，提供52戶社宅空間。土城明德社會住宅位於土城區學士路，社區有幼兒園及托老中心等公益設施，共提供24戶社宅空間。
新店斯馨社宅位於新店區央北二路，距離捷運十四張站約650公尺，附近有醫院、文教等設施，提供20戶社宅空間。泰山信華社宅是泰山第1處完工社宅，鄰近新北市立新泰國民中學，提供14戶社宅空間。五股成州社宅位於成泰路三段，鄰近洲子洋公園及新北市五股國民運動中心，提供10戶社宅空間。
新北市城鄉局表示，新北境內透過多元途徑取得社宅共計已有1573戶社會住宅，目前有9處營運入住中社宅共399戶，近期再添5處容獎社宅陸續完工，預計提供120戶，將於今年中公告招租增加社宅量能。
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