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因應中正橋改建工程 水源快速道路明晚封閉施工、交通資訊這裡看

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，去年11月起台北往新北的車輛全改道行駛新橋，而新北往台北的動線仍採原舊橋通行，預計今年3月開放改行新橋。北市府新工處表示，明天將進行引橋主鋼梁吊裝作業，將封閉中正橋新北往台北方向內線2車道，以及水源路、水源快速道路往南、北全車道，轄區警方也公布交管圖，提醒用路人改道。

轄區中正二警方指出，北市府工務局新建工程處將在5日22時至7日9時，每日夜間22時至翌日上午9時止，封閉中正橋新北往台北方向內線2車道；每日夜間23時至翌日上午9時止，封閉水源路、水源快速道路往南、北全車道，進行中正橋改建工程施作跨越台北端水源快速道路之引橋主鋼梁吊裝作業。

警方表示，因應水源路及水源快速道路封閉，用路人應提早改道平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段，也會在場規劃員警及義交指揮疏導。

警方建議改道路線如下：

1、水源路往北(萬華方向)：提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道汀州路行駛。

2、水源快速道路往北(萬華方向)：下師大匝道-汀州路-泉州匝道續行。

3、水源快速道路往南(新店方向)：下泉州匝道-汀州路-師大路-師大匝道續行。

4、中華路、泉州街往南(新店方向)：因泉州匝道、水源路均封閉，改道汀州路行駛。

轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制圖，提醒用路人提早改道。記者翁至成／翻攝

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