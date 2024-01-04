輔選行程滿到下周 蔣萬安：太太有一點…很支持很體諒

大選投票日倒數，各選區激戰，台北市長蔣萬安選前9天不少輔選行程，選前「黃金周」的六、日和下周，將分別在北、中、南輔選，行程滿檔。蔣萬安上午受訪時表示，這段期間「我太太有一點.....」很支持、很體諒，接著又說，無論如何，最後衝刺階段，都全力來支持候選人。

蔣萬安上午出席112學年度中等學校運動會開幕時受訪，針對選舉最後9天的行程，蔣萬安說，當然個人的行程都已經排得很滿，除了協助台北市的立委候選人的輔選活動，這個星期六、日，分別會到台南和高雄，在下星期也會安排到嘉義、台中還有南投。

蔣萬安說，各方來的邀約非常多，「我真的有時候也很不好意思」因為很多地方，都希望我去幫忙，都盡可能的抽出時間來給予候選人加油，給予最大的支持跟協助，所以這段期間，「我太太有一點...」很支持、很體諒，「我想無論如何，最後衝刺階段，我們都全力來支持候選人。」