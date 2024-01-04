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北市首推 內輪差警示電動公車上路
大型公車因「內輪差」視線死角造成行人死亡車禍時有所聞，台北市長蔣萬安宣示今年為「交通安全年」，交通局指出，北市首推有內輪差安全警示的電動公車，昨天15輛上線營運，這款高安全警示的電動公車，無論日夜，都可讓單車、行人有足夠的警示，駕駛也可以透過輔助系統，達到互動提示效果，避免類似車禍意外發生。
大都會客運引進曾獲日本G Mark設計大獎的「MODEL T」電動公車，建有內輪差警示系統，只要車輛打出方向燈將轉彎，公車車身外側就會亮黃燈，若內輪差範圍內有人車，就會有聲響提示駕駛，並設防碰撞警示、盲點偵測等駕駛輔助系統。
此款電動公車還有電子式後視鏡，讓駕駛在燈光灰暗、夜間行車時，仍能看清楚後照鏡，改善視線不佳的問題。
北市交通局指出，15輛擁有內輪差警示系統的電動公車已上線營運，其中11輛會走「612」路線，4輛則走「277」路線。
交通局長謝銘鴻表示，這個內輪差警示系統，對單車、行人都有足夠的警示效果，駕駛也可聽到聲響，對雙方都會適當警示，持續觀察車輛的安全效益，看業者是否能擴展規模。
由於這款公車目前未列為國家隊採購電動巴士補助對象，公運處長常華珍表示，現在只有華德、成運巴士這兩款是國家隊，北市府會與中央協商，盡量輔導更多車廠加入，讓業者有更多選擇。
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