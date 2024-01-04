全國首座 電動公車室內充電站 解供電瓶頸

北市領牌上路電動公車數已有635輛，但充電站卻不足，大都會客運松德調度站打造全國首座室內電動公車充電站，昨天啟用，2小時就可充飽一輛電動公車。交通局表示，今年還會與北投捷運機廠合作建充電站，解決充電站不足困境。

因應2050年淨零碳排，全台公車2030年將全面電動化，北市如內湖、南港、松山、信義等行政區為供電場瓶頸區，也讓業者推動電動公車出現瓶頸。

首座室內充電場站位於松德大樓地下一樓，大都會客運董事長李博文說，松德站在民國86年時以公車調度站與辦公大樓共構為設計，這次能完成全國首座室內電動公車充電站建置，成為北市寸土寸金下，土地利用最大化的重要里程碑。

交通局長謝銘鴻說，松信地區是電動公車供電瓶頸區，「室內場站」將是另一種充電站模式，市府今年會與北投捷運機廠合作建充電站，減緩供電場站不足困境。

公運處綜合規畫科長劉國著表示，未來電動公車充電場站的長期規畫，市府2025年前會優先針對非供電瓶頸區向台電申請設置場站，若有特定業者所有場站都在瓶頸區內，台電也同意專案檢討核供，其他瓶頸區場站也會授權配電處做電力控管。

針對電動公車充電場站的消防安全，松德站也導入AI煙火偵測通報及消防設備，只要管理員透過監視影像發現有異狀，就可即刻通報並處理，大幅縮短搶救時間，由原本通報需1至5分，縮短為1至5秒鐘，並額外加保建築物火災保險暨公共意外責任保險。

大都會總經理李建文提到，李博文從去年下半年起，邀各客運業者與消防、交通等單位舉辦十多場大小消防演練，希望打火弟兄熟悉各廠牌電動公車特性；當AI影像辨識出異狀，會通報消防隊，場站人員可初期滅火，並配合消防隊將火勢控制住，不讓火苗擴大。