再生粒料使用超量 新北擬建管理平台

焚化爐焚燒後的底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用。新北每年產出12萬噸再生粒料，去年使用量首度超過生產量達13萬噸。新北環保局研擬建「焚化再生粒料追蹤管理平台」，可管控品質，也減少開採土石，對環境更友善。

底渣主要成分是矽與鈣，但經磁選、風選、篩分、破碎等處理技術，並結合人工撿拾方式，產出的再生粒料，雖無法作為建築結構使用，但可取代部分天然砂石，作為基地或路基回填材料及磚品，具競爭力。

環保局統計，新北每年產出約12萬噸再生粒料，2022年使用量在工程上約6萬餘噸；但統計去年1月至11月底止，新北焚化再生粒料產量約10萬6718公噸，使用量約13萬342公噸，首度使用量超過生產量。

環保局研擬建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」加強管理，導入圖資系統，追蹤全市使用焚化再生粒料公共工程及流向，自焚化再生粒料產出、運送、使用及最終處置，都須填報上傳資料。

平台也可結合地理空間資訊、記錄工程狀況及實際位置，追蹤後續再利用狀況，確保品質無虞及避免混用及誤用，讓廠商及民眾能更安心。

環保局表示，新北焚化再生粒料皆依環境部公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」規定，出廠前於每500公噸檢測一次，均符合焚化再生粒料環境標準，無汙染環境之虞。

環保局表示，設置該平台後，不僅可讓底渣有效、重新循環利用，不再是堆置某處，且回填道路等公共工程使用上，能更安心，也可減少開採天然砂石等新的材料，對環境更友善。

市議員廖宜琨表示，市府應媒合更多公共工程使用，公家機關帶頭做出口碑後，再推廣到民間使用；至於目前市府研議作台北港填海造陸使用，仍需跟環團再討論。市議員陳偉杰也說，目前希望能把先前生產過剩，存放在八里等地的再生粒料盡快消化，還給儲存點周邊居民更好的生活環境；再生粒料使用，環保局也要加強追蹤，並公開透明，消除民眾疑慮。