談高端爭議 陳佩琪：贊成把合約公開
立院國民黨團爆料高端股東有很多民進黨籍人人士，高端反擊是穿鑿附會。民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪今天陪同民眾黨第二選區立委候選人李有宜出席新莊新北藥師公會活動，陳受訪表示，身為醫師對高端相關炒股傳聞、股東結構不關心，這是國家財政紀律問題，不過她贊成把合約公開出來。
陳佩琪說，醫師對高端只關注當初疫苗2.5期，有沒有通過國際認證比較關心，相關炒股、股東結構，不是醫療人員會注意的問題。
對於柯文哲舊宅賣兒，陳佩琪表示，她已經解釋清楚也坦蕩蕩，那時候兒子也還小，最近唸書回國，兒子也不認為有受到什麼攻擊。
至於民進黨總統候選人賴清德昨天公開新的競選影片有無想法，陳佩琪說，她連先生的競選影片都不見得看得完，實在是不會去看對方競選影片，最近醫療工作很忙，歲末年終，天氣冷、病毒多，醫療工作繁重，沒有多餘時間注意別的陣營競選短片。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言