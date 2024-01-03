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談高端爭議 陳佩琪：贊成把合約公開

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪（中）今天陪同民眾黨第二選區立委候選人李有宜（左）到新莊參加新北藥師公會活動。記者葉德正／攝影
民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪（中）今天陪同民眾黨第二選區立委候選人李有宜（左）到新莊參加新北藥師公會活動。記者葉德正／攝影

立院國民黨團爆料高端股東有很多民進黨籍人人士，高端反擊是穿鑿附會。民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪今天陪同民眾黨第二選區立委候選人李有宜出席新莊新北藥師公會活動，陳受訪表示，身為醫師對高端相關炒股傳聞、股東結構不關心，這是國家財政紀律問題，不過她贊成把合約公開出來。

陳佩琪說，醫師對高端只關注當初疫苗2.5期，有沒有通過國際認證比較關心，相關炒股、股東結構，不是醫療人員會注意的問題。

對於柯文哲舊宅賣兒，陳佩琪表示，她已經解釋清楚也坦蕩蕩，那時候兒子也還小，最近唸書回國，兒子也不認為有受到什麼攻擊。

至於民進黨總統候選人賴清德昨天公開新的競選影片有無想法，陳佩琪說，她連先生的競選影片都不見得看得完，實在是不會去看對方競選影片，最近醫療工作很忙，歲末年終，天氣冷、病毒多，醫療工作繁重，沒有多餘時間注意別的陣營競選短片。

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