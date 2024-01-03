被蔣欣璋痛批缺席 吳秉叡：不需政見會才能提出政見

新北市選委會今明兩日舉辦立委政見發表會，第四選區國民黨立委候選人蔣欣璋除提出各式政見，包括台灣國防自主、推動凍卵補助、打造新莊運動產業園區，設立第二國家訓練中心等，批評對手現任立委吳秉叡今日缺席「是因為沒政績、沒政見，還是心中沒新莊？」吳秉叡說，政績、政見落實在每一天，不需要在政見會才能提出。

蔣欣璋開頭先提到對手吳秉叡，指他長期在新莊服務，但這麼多年做得實在太少，人民最需要的時候，選擇護航執政黨；連民進黨總統候選人賴清德都說要公開採購疫苗合約，吳當初卻支持採購疫苗合約封存30年，吳應向新莊鄉親致歉。

蔣說吳秉叡當立委多年，卻沒有提出具體政見，只有畫大餅的口號，不斷用前瞻補助當政績，說都是他爭取的，但如果不是新北市府提出規畫，拿出自籌款，根本沒有這些補助，且新北市補助金額遠輸其他縣市，吳秉叡可曾挺身而出？此外，吳今日也缺席政見發表會，「不知道是因為沒有政績、沒有政見，還是他的心中根本沒有新莊？」

蔣強調，他身為人子、父親，了解三明治世代年輕人對居住正義、長照制度的擔憂，因此主張推動凍卵補助、優化長照，同時善用新莊既有資產，讓老街風華再現，打造新莊運動產業園區，設立第二國家訓練中心，大家關心的塔寮坑溪整治、停車問題以及電線電纜地下化等，盼鄉親支持。

對此，吳秉叡說，政績都落實在生活每一天，政見則早已透過地方座談會、掃街及文宣向民眾清楚說明，而非政見會才能提出發表，且針對蔣提到前瞻補助，吳說，不管是學校補強、交流道增設匝道等，都需要由地方政府提出需求，但立委能向中央爭取哪些能加快補助進度，暗酸蔣不了解立委權責。 民進黨總統候選人賴清德今陪同黨籍立委候選人吳秉叡拜廟、掃街。記者劉懿萱／攝影

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