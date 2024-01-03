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被蔣欣璋痛批缺席 吳秉叡：不需政見會才能提出政見

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委候選人蔣欣璋今批評對手現任立委吳秉叡沒出席政見發表會。圖／蔣欣璋辦公室提供
國民黨立委候選人蔣欣璋今批評對手現任立委吳秉叡沒出席政見發表會。圖／蔣欣璋辦公室提供

新北市選委會今明兩日舉辦立委政見發表會，第四選區國民黨立委候選人蔣欣璋除提出各式政見，包括台灣國防自主、推動凍卵補助、打造新莊運動產業園區，設立第二國家訓練中心等，批評對手現任立委吳秉叡今日缺席「是因為沒政績、沒政見，還是心中沒新莊？」吳秉叡說，政績、政見落實在每一天，不需要在政見會才能提出。

蔣欣璋開頭先提到對手吳秉叡，指他長期在新莊服務，但這麼多年做得實在太少，人民最需要的時候，選擇護航執政黨；連民進黨總統候選人賴清德都說要公開採購疫苗合約，吳當初卻支持採購疫苗合約封存30年，吳應向新莊鄉親致歉。

蔣說吳秉叡當立委多年，卻沒有提出具體政見，只有畫大餅的口號，不斷用前瞻補助當政績，說都是他爭取的，但如果不是新北市府提出規畫，拿出自籌款，根本沒有這些補助，且新北市補助金額遠輸其他縣市，吳秉叡可曾挺身而出？此外，吳今日也缺席政見發表會，「不知道是因為沒有政績、沒有政見，還是他的心中根本沒有新莊？」

蔣強調，他身為人子、父親，了解三明治世代年輕人對居住正義、長照制度的擔憂，因此主張推動凍卵補助、優化長照，同時善用新莊既有資產，讓老街風華再現，打造新莊運動產業園區，設立第二國家訓練中心，大家關心的塔寮坑溪整治、停車問題以及電線電纜地下化等，盼鄉親支持。

對此，吳秉叡說，政績都落實在生活每一天，政見則早已透過地方座談會、掃街及文宣向民眾清楚說明，而非政見會才能提出發表，且針對蔣提到前瞻補助，吳說，不管是學校補強、交流道增設匝道等，都需要由地方政府提出需求，但立委能向中央爭取哪些能加快補助進度，暗酸蔣不了解立委權責。

民進黨總統候選人賴清德今陪同黨籍立委候選人吳秉叡拜廟、掃街。記者劉懿萱／攝影
民進黨總統候選人賴清德今陪同黨籍立委候選人吳秉叡拜廟、掃街。記者劉懿萱／攝影

2024選舉 2024立委選舉 蔣欣璋 吳秉叡 2024北北基立委

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