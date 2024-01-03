黃豆、薏仁產地正反標示有出入 新北稽查確認將開罰

民眾發現超市買黃豆製品，包裝正面寫「台灣製造」，背面卻寫「台灣分裝」，產地根本不在台灣，感覺受騙。台灣消費者保護協會指出貨品出自新北一家食品行，標示確實名不副實。新北衛生局表示，傍晚已赴該食品行稽查，發現黃豆、薏仁標示容易讓人誤解，將函文請業者陳述，依食安法可處4萬至400萬以下罰鍰。

台灣消保會調查，全聯食品架上新北一家食品廠的貨品占了大半，其中有三種產品標示不符，黃豆產品正面印台灣製造，背面產地卻是加拿大；大薏仁及台灣紅豆大薏仁，正面印台灣製造，背面產地則標泰國，加註「台灣分裝」，有欺騙消費者之虞。

新北衛生局說，傍晚已赴該食品廠稽查，發現黃豆、薏仁確實非台灣生產，紅豆則是台灣生產，食品標示確有易生誤解情形，依違反食安法第28條之規定，可處新台幣4萬元以上400萬以下罰鍰，現場業者並未說明，將請業者回覆陳述意見，同時要求業者下架回收。

記者致電業者多次，未獲回應。