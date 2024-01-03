貢寮豐珠中學喜獲助學金 獅子會贊助45萬元圓夢

因緣際會之下，國際獅子會成員得知新北市貢寮區豐珠中學的孩子喜歡跳舞，但卻苦無資源，因此特別號召其他獅友們，一起募資贊助學校三年的舞蹈老師講師費，今(3)日在豐珠中學舉行捐贈儀式，在眾多獅子會協助下，學校共獲得45萬元學習經費，國際獅子會300B2區總監邱銘乾也鼓勵學生要心中有光，人生就不難。

在一場由獅子會舉辦的舞蹈比賽，豐珠中學的孩子被發現，雖然他們喜歡跳舞，但資源卻有限，因此，由獅友發起多元助學金的募捐活動，促成今天的捐贈活動，希望給學生在學習道路上有更多可能。

國際獅子會300B2區總監邱銘乾說，國際獅子會在青少年關懷是我們很重要的指標，因此一上任總監便著重於青少年教育發展，學校教育對於孩子的一生有很大的影響，因此，希望透過這次協助學校開辦舞蹈課，讓豐珠的孩子可以適性發展，找回自己的興趣及自信。

豐珠中學校長林麗雲說，感謝國際獅子會300B2區暨全體獅友，發揮大愛捐贈45萬元的多元助學金，讓學校得以開辦舞蹈課，邀請專業舞蹈老師到校授課，讓學生這群愛跳舞的學生，可以獲得更多學習機會。